Adulto mayor cayó de un piso 15 y quedó colgando en un tendedero de ropa: impresionante video

El pasado 2 de enero, en un edifico residencial, un adulto mayor de aproximadamente 80 años sufrió un accidente mientras estaba en su apartamento ubicado en el piso 15. Por causas que aún se desconocen, el hombre perdió el equilibrio y cayó al vacío. Sorprendentemente, su cuerpo quedó atrapado por las barras de un tendedero ubicado en el piso 7.

El caso de no creer se registró en Nanjing, Jiangsu, China. El torso del hombre se asomaba en el aire, con las piernas colgando hacia abajo y las manos aferradas a las barras metálicas del tendedero. Testigos describieron cómo observaban con horror la escena. Inmediatamente, alertaron al equipo de seguridad del conjunto residencial.



¿Cómo rescataron al adulto mayor que cayó de un piso 15?

El encargado de seguridad, identificado en algunos medios como Zhang Wei, de 32 años, exmilitar retirado, recibió la alerta y corrió directamente hacia la torre afectada. Al llegar a los pisos superiores, se percató de que la situación era crítica: el hombre mayor aún estaba consciente, pero apenas podía sostenerse. El rescate se complicaba por distintas razones. En primer lugar, la vivienda del piso 7 estaba vacía, por lo que nadie podía abrir desde dentro. Además, en el sexto piso había rejas de seguridad que impedían el acceso lateral. Afortunadamente, en el piso 8 encontraron a un vecino presente, quien colaboró activamente.



Acto seguido, Zhang improvisó una cuerda con una manguera del sistema contraincendios: la ató a su cintura, solicitó que le sujetaran desde dentro y se deslizó cuidadosamente por la fachada externa, avanzando desde el octavo hasta el séptimo piso. Allí logró alcanzar al hombre atrapado y, empleando toda su fuerza, lo introdujo nuevamente al interior de la vivienda.



Recently in east #China's Nanjing, a man fell from the 15th floor and was left dangling perilously. Without a second thought, Zhang Wei, a military veteran, secured a fire hose around his waist and descended out of the window to rescue the man, pulling him to safety. #ChinaBuzz pic.twitter.com/2knOZf4OrP — CGTN (@CGTNOfficial) January 6, 2026

Tras ser rescatado, el hombre fue asistido al instante por equipos de emergencia y trasladado al hospital más cercano. Según los informes preliminares, el hombre estaba consciente tras el rescate, sin fracturas graves, pero con posible lesión y agotamiento por la tensión del incidente. Hasta el momento no se han revelado detalles sobre su evolución, y se espera un seguimiento médico para descartar daños internos, situaciones de vértigo o problemas cardíacos que pudieran haber desencadenado la caída.

"¿De quién es el perchero de tan buena calidad? 🤣", "Caer del piso 15 al 7 sería toda una lucha", "Bravo por esos héroes que lo ayudaron. Ese hombre está vivo de milagro", "Definitivamente no era su hora de morir, un verdadero milagro", comentaron usuarios en redes sociales.

