Madrugón de Bogotá es cerrado: autoridades incautan mercancías de comerciantes

Desde la medianoche de este jueves 29 de agosto de 2024 fue cerrado el famoso sector del Madrugón, sobre la calle 10 con carrera 11, en el centro de Bogotá. Las autoridades han estado desalojando a los comerciantes informales que, supuestamente, interrumpen los trabajos de la construcción del metro de la capital.

Los comerciantes de este punto de Bogotá denunciaron ante el Ojo de la Noche de Noticias Caracol en vivo que sus mercancías han sido decomisadas de manera irregular.

Así ha sido el fuerte operativo de la Policía en el Madrugón

La Policía Nacional y la Alcaldía local llegaron a este lugar y les informaron a los vendedores que estaban interrumpiendo una vía en el proyecto metro.

Hay malestar en los comerciantes, quienes en su mayoría venden ropa y tenis, pues revelaron que gran parte de la mercancía hasta ahora la están pagando.

Uno de los afectados relató: “Están violándome unos derechos. Yo llevo aquí 20 años, tenemos cantidad de mercancía que debemos. Entonces nos atropellan, cierran las calles, no nos dejan sacar la mercancía, la echan al camión y dicen los de la Alcaldía que dizque está la Procuraduría y la Personería, donde yo digo que no están porque no vemos un ente que nos esté acompañando y vemos un atropello”.

Añadió que el operativo en el Madrugón “es ilegal y esta gente se puede ir para la cárcel”.

Los comerciantes temen perder sus medios de sustento, pues afirman que las autoridades no están llevando un debido censo para registrar a quién corresponde cada lona de ropa.

