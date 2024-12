16 de diciembre, día clave para el Gobierno y sus proyectos pendientes en el Congreso

Luego de obtener varios logros en el Congreso como el Sistema General de Participación, los avances en la jurisdicción agraria y la reforma a la justicia, ahora el reto para el Gobierno es avanzar con la reforma a la salud y la reforma política.

Un sabor agridulce para el Gobierno nacional deja el balance parcial del segundo periodo legislativo de 2024, pues aún tiene pendiente la aprobación de la reforma a la salud, la cual será discutida en sesiones extraordinarias del 17 al 20 de diciembre.

Andrés Forero, representante a la Cámara, dice: “Lamentablemente, lo que vemos es que el Gobierno intenta sacar a pupitrazo limpio una reforma que destruye el sistema de salud tal y como lo conocemos”.

Por otra parte, el también representante a la Cámara Carlos Felipe Quintero manifiesta que “se necesita hacer una discusión profunda, no podemos correr; ese es el mensaje que le hemos mandado al Gobierno, que le hemos dicho al ministro del Interior y al ministro de Salud”.

Publicidad

Las bancadas de Gobierno se mantienen optimistas frente al impulso que se puede lograr en las sesiones extraordinarias.

“Necesitamos que el Congreso de la República le responda al país, asista no solamente a las sesiones, sino que le permita dar trámite de manera pronta a este proceso”, aduce Alfredo Mondragón, representante a la Cámara.

Publicidad

Alejandro Toro le envía un mensaje a los colombianos: “Seguimos trabajando, porque luego vamos a tener dos meses de receso y la razón es continuar debatiendo la reforma a la salud que necesita transformarse en este país”.

Por su parte, la reforma política se encuentra en cuidados intensivos, pues tiene las horas contadas para ser discutida en el Senado.

“Han convertido la reforma política en una reforma constitucional inviable, una colcha de retazo, donde incluyeron un elemento que destruye la democracia como es el transfuguismo”, expresa Carlos Fernando Motoa, senador de la República.

“Otras están a punto de morir. Eso mismo pasa con la reforma política, que prácticamente tiene hasta el lunes (16 de diciembre) para vivir, siempre y cuando el Senado apruebe el texto de Cámara, lo cual va a ser muy difícil”, puntualiza el senador Ariel Ávila.

Publicidad

El panorama es crítico para los dos proyectos del Gobierno nacional, que se encuentran pendientes de discusión en el Congreso de la República, en medio de la tensa relación entre el Gobierno y el legislativo.

Este lunes, 16 de diciembre de 2024, es el último día de sesiones ordinarias en el Congreso de la República.

Publicidad

(Lea también: Daniela Gómez, viceministra de Defensa, renunció al cargo )

Hay incertidumbre por el futuro fiscal del país y el presupuesto general

Tras el hundimiento a la reforma tributaria se mantiene la preocupación por el futuro fiscal del país y el presupuesto general que será presentado por el Gobierno vía decreto.

Para exministros de Hacienda, el Gobierno nacional debe trabajar en incentivar la inversión privada y reducir el gasto público.

“El próximo año, ya de entrada, sabemos que el presupuesto nacional está desfinanciamiento, no en 12 billones, sino en 39 billones de pesos, así lo ha señalado el Comité Autónomo de Regla Fiscal y la razón de esto es que los gastos de funcionamiento entre el 2023 y el 2025 proyectado están creciendo al 20% anual”, asegura José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA.

Publicidad

“Sumir la ejecución del presupuesto en un coma fiscal; es decir, no le da caja a nadie, no le paga a nadie, y como consecuencia de ello no se ejecuta nada, ya van más de 100 billones no ejecutados, y así están cuadrando la regla fiscal; esa es una manera bastante curiosa y malsana de cuadrar las cuentas fiscales”, explica Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda.

Asimismo, aseguran que las cuentas fiscales en Colombia no están balanceadas y el Gobierno debe mejorar el recaudo de impuestos.

Publicidad

“Las finanzas públicas del país están sumidas en un gran desorden y en una gran falta de credibilidad, en gran parte por culpa del propio Gobierno”, manifiesta Restrepo.

Para José Manuel Restrepo, “el Gobierno sí tiene que hacer un esfuerzo de identificar por dónde va a congelar. La congelación no es la inversión productiva y social debiese ser es en gasto de funcionamiento”.

Se espera que antes de finalizar el año el Gobierno nacional presente por decreto el presupuesto para el próximo año y una estrategia para mejorar su ejecución.