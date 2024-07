Alcalde de Cartagena no se acogió al día cívico, pero se fue a la final de la Copa América

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, quien no se acogió al día cívico que decretó el presidente Gustavo Petro por la final de la Copa América 2024, se fue para Estados Unidos para asistir al partido Colombia vs Argentina.

Desde sus redes sociales, el mandatario local publicó una fotografía acompañado por su familia en el Hard Rock Stadium, lugar donde se disputa la final.

Aunque Dumek Turbay no decretó día cívico en la ciudad de Cartagena, sí determinó que los colegios públicos no tendrán clases el lunes 15 de julio, gane la selección Colombia o no la final de la Copa América.

De acuerdo con el diario regional El Universal, la decisión de la Alcaldía de Cartagena de suspender las clases para el lunes 15 de julio se da para proteger a niños y jóvenes y salvaguardar la tranquilidad ante las actividades que se puedan realizar en la ciudad si Colombia llega a ganar el campeonato continental.

Ni Fico que es un vago y no hace nada se atrevió a tanto: Alcalde de Cartagena después de negarle el día cívico a su gente. pic.twitter.com/Gw5zqEOeGe — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) July 15, 2024

¿Qué gobernantes no se acogieron al día cívico de Petro?

No solo fue el alcalde de Cartagena el que no se acogió al día cívico decretado por el presidente Gustavo Petro, pues, por ejemplo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también decidieron lo mismo.

El jefe de Estado criticó el hecho desde sus redes sociales: "¿Extraño no? Que el pueblo antioqueño haga del lunes el día cívico. La alegría no se reprime".

