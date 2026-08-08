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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Andrés Felipe Velásquez será el nuevo director de la Dian en el gobierno de Abelardo de la Espriella

Andrés Felipe Velásquez será el nuevo director de la Dian en el gobierno de Abelardo de la Espriella

El abogado experto en derecho tributario completará el equipo económico del Ministerio de Hacienda y tendrá la misión de liderar la autoridad tributaria en medio de la anunciada reforma fiscal.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 8 de ago, 2026
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Andrés Felipe Velásquez será el nuevo director de la Dian en el gobierno de Abelardo de la Espriella
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El equipo del mandatario confirmó a Noticias Caracol que Andrés Felipe Velásquez asumirá la dirección de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), una designación con la que se completa la conformación del equipo económico que acompañará al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez.

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La llegada de Velásquez se produce en un momento en el que el nuevo Gobierno ha señalado que una de sus prioridades será presentar una nueva reforma tributaria, iniciativa con la que busca reconfigurar el sistema tributario colombiano y que el propio presidente ha considerado una pieza clave dentro del proceso de "reconfigurar la casa".

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¿Quién es Andrés Felipe Velásquez?

Andrés Felipe Velásquez es abogado de la Universidad Militar Nueva Granada, magíster en Fiscalidad Internacional y especialista en Derecho Tributario.

Recientemente se desempeñó como conjuez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, además de ser profesor de las universidades del Rosario y Sergio Arboleda.

También es socio fundador de la firma Velásquez Osorio Abogados, donde ha desarrollado su trayectoria profesional en asuntos relacionados con el derecho tributario y la fiscalidad.

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Su experiencia académica y profesional estará enfocada ahora en dirigir la entidad encargada de la administración de los impuestos nacionales y del control aduanero del país. Con este nombramiento queda prácticamente conformada la estructura del Ministerio de Hacienda liderado por Miguel Gómez Martínez.

El equipo económico también estará integrado por Juan Sebastián Betancur, quien asumirá como viceministro técnico; Andrés Quevedo Caro, como viceministro general; César Arias, al frente de la Dirección de Crédito Público, y Marcela Numa, quien estará en la Dirección de Presupuesto.

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Uno de los desafíos que enfrentará el nuevo director de la Dian será participar en una nueva reforma tributaria anunciada por la administración de Abelardo de la Espriella.

Así quedó conformado el gabinete ministerial

Tras la posesión presidencial, así quedó definido el gabinete del presidente Abelardo de la Espriella:

  1. Interior: Rodrigo Lara
  2. Defensa: Jorge Eduardo Mora
  3. Relaciones Exteriores: Omar Bula Escobar
  4. Hacienda: Miguel Gómez Martínez
  5. Justicia: Iván Cancino
  6. Salud: Ana María Vesga
  7. Comercio, Industria y Turismo: Mauricio Gómez Amín
  8. Educación: Viviane Morales
  9. Agricultura y Desarrollo Rural: Indalecio Dangond Baquero
  10. Trabajo: Natalia López
  11. Ambiente y Desarrollo Sostenible: Fabio Arjona
  12. Transporte: Elsa Noguera
  13. Minas y Energía: María Nohemí Arboleda
  14. TIC: Alexandra Falla
  15. Cultura: Paola Holguín
  16. Vivienda, Ciudad y Territorio: Jaime Andrés Beltrán
  17. Ciencia, Tecnología e Innovación: Claudia Benavides Salazar
  18. Deporte: Juliana Gutiérrez

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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