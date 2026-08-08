Andrés Felipe Velásquez será el nuevo director de la Dian en el gobierno de Abelardo de la Espriella

El equipo del mandatario confirmó a Noticias Caracol que Andrés Felipe Velásquez asumirá la dirección de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), una designación con la que se completa la conformación del equipo económico que acompañará al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez.

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La llegada de Velásquez se produce en un momento en el que el nuevo Gobierno ha señalado que una de sus prioridades será presentar una nueva reforma tributaria, iniciativa con la que busca reconfigurar el sistema tributario colombiano y que el propio presidente ha considerado una pieza clave dentro del proceso de "reconfigurar la casa".

¿Quién es Andrés Felipe Velásquez?

Andrés Felipe Velásquez es abogado de la Universidad Militar Nueva Granada, magíster en Fiscalidad Internacional y especialista en Derecho Tributario.



Recientemente se desempeñó como conjuez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, además de ser profesor de las universidades del Rosario y Sergio Arboleda.



También es socio fundador de la firma Velásquez Osorio Abogados, donde ha desarrollado su trayectoria profesional en asuntos relacionados con el derecho tributario y la fiscalidad.

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Su experiencia académica y profesional estará enfocada ahora en dirigir la entidad encargada de la administración de los impuestos nacionales y del control aduanero del país. Con este nombramiento queda prácticamente conformada la estructura del Ministerio de Hacienda liderado por Miguel Gómez Martínez.

El equipo económico también estará integrado por Juan Sebastián Betancur, quien asumirá como viceministro técnico; Andrés Quevedo Caro, como viceministro general; César Arias, al frente de la Dirección de Crédito Público, y Marcela Numa, quien estará en la Dirección de Presupuesto.

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Uno de los desafíos que enfrentará el nuevo director de la Dian será participar en una nueva reforma tributaria anunciada por la administración de Abelardo de la Espriella.

Así quedó conformado el gabinete ministerial

Tras la posesión presidencial, así quedó definido el gabinete del presidente Abelardo de la Espriella:



Interior: Rodrigo Lara Defensa: Jorge Eduardo Mora Relaciones Exteriores: Omar Bula Escobar Hacienda: Miguel Gómez Martínez Justicia: Iván Cancino Salud: Ana María Vesga Comercio, Industria y Turismo: Mauricio Gómez Amín Educación: Viviane Morales Agricultura y Desarrollo Rural: Indalecio Dangond Baquero Trabajo: Natalia López Ambiente y Desarrollo Sostenible: Fabio Arjona Transporte: Elsa Noguera Minas y Energía: María Nohemí Arboleda TIC: Alexandra Falla Cultura: Paola Holguín Vivienda, Ciudad y Territorio: Jaime Andrés Beltrán Ciencia, Tecnología e Innovación: Claudia Benavides Salazar Deporte: Juliana Gutiérrez