¿De qué se tratan los primeros decretos de Abelardo de la Espriella sobre seguridad y gasto público?

El Gobierno de Abelardo de la Espriella ya tendría listos sus tres primeros decretos en materia de seguridad y gasto público. Noticias Caracol conoció que serían dos los enfocados en seguridad. Por un lado, uno que haría oficial el ingreso de Colombia al grupo Escudo de las Américas, una alianza de seguridad promovida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con los gobiernos de América Latina de derecha. Y, por otro, uno con la lista oficial de los grupos al margen de la ley que buscará combatir. Entretanto, De la Espriella estaría trabajando en un tercer decreto que buscará reducir o congelar el gasto público con el fin de estabilizar las finanzas del país. Cabe mencionar que los decretos iniciales que emitió el nuevo presidente están relacionados con los nombramientos de sus 18 ministros y el círculo más cercano del Ejecutivo, como en el Dapre, la Secretaría Jurídica del Dapre y la Consejería de las Regiones. Se estima que el nuevo Gobierno ya tendría listos alrededor de 90 decretos.

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En las últimas horas, cabe mencionar, el Gobierno del nuevo presidente colombiano llevó a cabo su primer consejo de seguridad horas después de su investidura, en una reunión que se prolongó hasta la madrugada de este sábado y en la que discutió con mandos militares, policiales y otras autoridades las primeras medidas destinadas a enfrentar el conflicto armado y las economías ilícitas. La reunión se realizó bajo "estricta reserva" en Cali, capital del Valle del Cauca, después de la posesión en esa ciudad de De la Espriella, quien pronunció su primer discurso frente a la tropa en el Batallón Pichincha, como era su deseo, y subrayó su intención de combatir sin tregua al "narcotráfico, la delincuencia y la narcoguerrilla".

"Gobernaré con firmeza para recuperar la seguridad, con transparencia para honrar cada peso de los colombianos y con humildad para escuchar a quienes esperan soluciones, no discursos", manifestó este sábado De la Espriella en su cuenta de X, sobre lo que se propone hacer en su mandato de cuatro años.



El nuevo jefe de Estado anunció este viernes durante su discurso de posesión que dará un giro en la política de seguridad y lucha contra las drogas, al afirmar que se acabó la vía del diálogo con los grupos armados ilegales.



Este sábado, mientras se realizaba el consejo de seguridad en Cali, un grupo de desconocidos destruyó con explosivos un peaje en construcción en la Vía Panamericana, que conecta esta ciudad con Popayán, en Cauca. Este ataque es el primero que se conoce desde el inicio del Gobierno del ultraderechista De la Espriella, cuya investidura transcurrió en absoluta normalidad, sin atentados de los grupos guerrilleros o bandas criminales.

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"Condeno con toda firmeza el atentado terrorista contra el peaje de Mondomo, en la vía Panamericana. Atacar la infraestructura del país es atacar el progreso, la movilidad y la tranquilidad de millones de colombianos. A los responsables les envío un mensaje claro: no habrá refugio, no habrá contemplaciones y no habrá impunidad. El Estado responderá con toda su capacidad para recuperar el control del territorio y derrotar a quienes pretenden sembrar el miedo", escribió el jefe de Estado en su cuenta de X sobre este ataque. Y agregó que "Colombia no se arrodillará ante el terrorismo".

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