Angélica Lozano denuncia que fue deportada de Venezuela: "Nos quitaron el pasaporte"

La senadora por la Alianza Verde Angélica Lozano denunció desde sus redes sociales que fue expulsada de Venezuela hacia Colombia cuando intentaba ingresar al país vecino.

>>> También le puede interesar: Venezuela instala las mesas de votación entre denuncias de vetos a testigos electorales

Lozano, que estaba invitada por la líder opositora María Corina Machado para observar las elecciones del próximo domingo 28 de Julio en Venezuela, hizo la siguiente denuncia:

"Nos quitaron los pasaportes durante hora y media, no nos dieron información y nos amenazaron porque no nos dejaron coger el teléfono. Yo tenía el número del embajador y no me permitieron llamarlo", asegura Lozano.

Publicidad

La senadora continúa su relato diciendo que "no me dieron información y nos están sacando. No compramos este pasaje. Si eso le hacen a personas que vienen por el fin de semana, lo que este pueblo ha padecido no tiene nombre. El domingo va a salir este régimen de miseria".

Angélica Lozano no fue la única política colombiana a la que le impidieron bajarse en Venezuela

Horas antes de la denuncia de Angélica Lozano, la exvicepresidenta de Colombia Marta Lucía Ramírez también expuso una situación parecida a través de su red social de X.

Publicidad

Ramírez contó que fue bajada de un vuelo que tenía como destino la ciudad de Caracas, Venezuela, desde Panamá.

Denuncio que nos deportaron a ciudadanos colombianos que intentábamos entrar a Venezuela.



Nos quitaron el pasaporte por más de una hora, no nos dejaron usar el teléfono para hablar con el embajador y nos embarcaron en un avión de regreso cuyo tiquete no compramos.



La gente… pic.twitter.com/LWJVhidQVm — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) July 26, 2024

>>> También puede leer: Marta Lucía Ramírez fue bajada de un vuelo hacia Venezuela: "Retuvieron tres aviones"