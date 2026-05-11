Así despiden a Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de Colombia

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras, fallecido el viernes 8 de mayo en Bogotá, es despedido este lunes por su hija, familia, políticos y varios colombianos que llegaron a la Catedral Primada para asistir a sus exequias.

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Fue velado durante el fin de semana en el Palacio de San Carlos, que fue sede del Ejecutivo colombiano hasta 1980, cuando se trasladó a la Casa de Nariño, y que está vinculado a la familia del político fallecido ya que su abuelo, el liberal Carlos Lleras Restrepo, gobernó desde allí cuando fue presidente entre 1966 y 1970.

Por esa razón, Vargas Lleras, nacido el 19 de febrero de 1962, pasó parte de su infancia en ese palacio, al lado de su abuelo, de quien heredó el gusto por la política, y quien, tras su fallecimiento en 1994, fue velado en el mismo recinto.



Vargas Lleras, abogado y figura prominente de la derecha colombiana, tuvo una dilatada carrera en la que fue concejal, senador, ministro y, para finalizar, vicepresidente entre 2014 y 2017, en el segundo mandato de Juan Manuel Santos (2014-2018).



En dos ocasiones fue candidato presidencial, en 2010 y 2018, pero salió derrotado a pesar de pertenecer a una de las dinastías políticas del país.

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