¿Quién es alias Chalá, vinculado al caso del periodista Mateo Pérez? autoridades ofrecen recompensa

Continúa la conmoción por la muerte del joven periodista Mateo Pérez, hallado sin vida en zona rural de Briceño, Antioquia, en medio de una investigación que ahora apunta a alias “Chalá” como uno de los presuntos responsables del crimen.

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió recientemente a este hecho y anunció medidas para fortalecer la acción de la Fuerza Pública en la zona. En su intervención, el funcionario ofreció una recompensa por información que permita ubicar al señalado.

“Y por él ofrecemos hasta 500 millones de pesos de recompensa por información que nos permita capturar a alias Chalá y llevarlo a la justicia”, indicó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.



El jefe de la cartera de Defensa añadió que el señalado fue declarado objetivo de "alto valor" dentro de las operaciones de las autoridades. Al tiempo reiteró la instrucción de avanzar en su captura y en el desmantelamiento de estructuras criminales en la región.



#Atención El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que la recompensa por dar con el paradero de Jhon Edison Chalá Torrejan, alias ‘Chalá’, presunto asesino del joven periodista Mateo Pérez Rueda, es de 500 millones de pesos. #VocesySonidos pic.twitter.com/pSuV42nvnf — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 9, 2026

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Por su parte, el presidente Gustavo Petro también se refirió al caso del periodista Mateo Pérez en el marco de la situación de orden público en la zona donde ocurrió el crimen. En su intervención, señaló que el hecho estaría relacionado con la dinámica de violencia en el territorio.

“Entra a una zona que es la de más alta tasa de homicidio que tenemos… un joven de hoy que no fue a buscar oro, fue al parecer a sacar fotos de paisaje para su periódico que sacaba desde el colegio”, expresó el mandatario.



¿Quién es alias Chalá?

Las autoridades han señalado a alias Chalá, identificado como Víctor Chalá o Jhon Édison Chalá Torrejano, como presunto integrante de las disidencias del Frente 36 de las extintas Farc. Según información en investigación, su nombre estaría vinculado a estructuras armadas que operan en el norte de Antioquia.

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De acuerdo con los reportes conocidos por las autoridades, el señalado habría llegado recientemente a la zona en el marco de movimientos internos de esa estructura ilegal. Las investigaciones preliminares lo relacionan con actividades del grupo armado en áreas donde se registra presencia de otras organizaciones ilegales.

Además, organismos de inteligencia han señalado que 'Chalá' habría tenido participación en acciones previas en otros departamentos, como Huila, antes de su posible llegada a Antioquia.

Las autoridades lo han vinculado al caso del periodista Mateo Pérez, luego de que se conocieran elementos materiales de prueba que lo relacionan con la motocicleta del comunicador.

Según las autoridades, 'Chalá' habría sido visto conduciendo la motocicleta del periodista, hecho que hace parte del material de investigación y

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A esto se suman registros difundidos por Caracol Radio, en los que se observan imágenes y videos del señalado movilizándose en motocicletas y vehículos por distintas zonas rurales del norte de Antioquia. De acuerdo con esta información, también aparece portando armamento y recorriendo corredores rurales del departamento.



Investigación en curso

El caso del periodista Mateo Pérez sigue siendo materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación y equipos especializados en terreno. Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas, entrevistas y análisis forenses para esclarecer las circunstancias del crimen.

Asimismo, se mantiene el despliegue de la Fuerza Pública en la zona rural de Briceño, donde ocurrió el hallazgo del cuerpo, con el fin de ubicar a los responsables y garantizar seguridad en el territorio.

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Mientras avanza el proceso judicial, el Gobierno Nacional mantiene activa la recompensa por información que permita la captura de alias Chala, señalado dentro de la investigación como uno de los posibles involucrados en el homicidio del comunicador.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co