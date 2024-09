Así se ha movido la agenda del presidente Petro antes de posesión de Sheinbaum en México

El mandatario colombiano Gustavo Petro llegó a México para la posesión de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. En las últimas horas también se reunió con el presidente saliente de ese país Andrés Manuel López Obrador.

La agenda del presidente Gustavo Petro en México inició con la reunión que sostuvo con el mandatario de ese país López Obrador, para analizar la situación de Venezuela. En un almuerzo al que se unió su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se conversó sobre varias situaciones que se desprenden de la crisis en el país bolivariano.

Petro ya había dicho que no habrá reconocimiento del triunfo del presidente Nicolás Maduro hasta tanto no se hagan públicas las actas electorales.

En las horas de la tarde de este lunes, 30 de septiembre de 2024, el presidente de Colombia dictará una conferencia en la Universidad Autónoma de México para explicar su propuesta de cambiar deuda externa por inversión ambiental.

Petro cerrará su agenda de lunes con la cena ofrecida por la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, que se posesiona el martes a las 10 de la mañana.

Petro y Sheinbaum han sido amigos

El presidente Gustavo Petro felicitó el pasado 3 de junio en la madrugada a Claudia Sheinbaum, tras conocerse su victoria en las urnas en México.

"México eligió a una progresista como la primera presidenta de su historia. Es un triunfo para el pueblo mexicano y para su democracia", escribió Petro en su cuenta de la red social X, que acompañó con una fotografía junto a la candidata del partido oficialista Morena.

"Felicitaciones a mi amiga Claudia Sheinbaum, juntos trabajaremos por ver a América Latina unida y progresando", añadió Petro.

Sheinbaum será la primera mujer presidenta de México tras obtener entre un 58,3 % y un 60,7 % de los votos en las elecciones del domingo, según el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE), ante un rango de entre 26,6 % y 28,6 % de su principal rival, la opositora Xóchitl Gálvez.

"Agradezco también porque, por primera vez en 200 años de la República, me convertiré en la primera mujer presidenta de México. Y, como lo he dicho en otras ocasiones, no llego sola, llegamos todas con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras", expresó Sheinbaum en un mensaje.

