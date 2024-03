Clan del Golfo acepta diálogos con el Gobierno tras invitación del presidente Petro

El presidente Gustavo Petro aseguró en las últimas horas que está dispuesto a iniciar un diálogo con el grupo criminal Clan del Golfo y señaló que este tema ya lo puso sobre la mesa con la recién elegida fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo.



“El que tiene el balón en la cancha es el Clan del Golfo, se atreve o no se atreve. Si no se atreve, guerreamos, porque la decisión es destruir el clan. Si se atreven, abrimos las mesas de la negociación”, indicó el mandatario colombiano.

Durante sus declaraciones, el presidente Petro también señaló que “le he pedido a la nueva fiscal general de la Nación que hablemos de acogimiento colectivo a la justicia, es decir, que ya no individuos sino organizaciones colectivas puedan negociar, pero también una negociación jurídica y esa no es conmigo”.



En su propuesta de diálogo, el jefe de Estado enfatizó que, si el Clan del Golfo “quiere sentarse con el Gobierno nacional a hablar, vamos a hablar”, pero “entonces yo pongo unas condiciones dada la experiencia, porque ‘al perro no lo capan dos veces’”.

Tras estas estas declaraciones, el Clan del Golfo emitió un comunicado admitiendo que acepta dialogar con el presidente Petro.

“Reiteramos que estamos prestos a acudir a donde se nos indique, a través de las personas que hemos designado de tiempo atrás para tal fin. Como bien los señala el mismo señor presidente, este es un camino muy difícil y complejo que estamos dispuestos a recorrer acompañados de las comunidades”, señala el texto firmado por el estado mayor conjunto del Ejército Gaitanista de Colombia.