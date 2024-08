CNE retomó sesiones del caso contra campaña del presidente Petro: ¿habrá pliego de cargos?

Después de que el Consejo de Estado le diera el aval al Consejo Nacional Electoral (CNE) para continuar con la investigación en la campaña del presidente Gustavo Petro, este jueves, 29 de agosto de 2024, ese organismo retomó las sesiones. En dos semanas se votaría la ponencia que plantea la apertura de un pliego de cargos a la campaña.

Tuvieron que pasar cuatro meses para que el CNE retomara el expediente de 350 páginas que sustenta una posible formulación de cargos a la campaña del presidente Gustavo Petro por presuntamente haber violado los topes electorales en el 2022.

Este jueves, la sala plena no votó ni tomó una decisión de fondo. Los magistrados pidieron el expediente para estudiarlo nuevamente y cada uno tendrá que presentar un informe dentro de ocho días.

En total son 5.400 millones de pesos que no cuadran y en poder del alto tribunal hay libros contables, facturas de gastos, donaciones de partidos y sindicatos y actas que contienen los testimonios de Ricardo Roa, Laura Sarabia y algunos testigos electorales.

¿Cómo están las posturas en el CNE frente al caso de la campaña del presidente Petro?

Las cargas al interior del tribunal electoral están ajustadas. Quienes defienden al presidente y votarían para que la investigación se archive son los magistrados Fabiola Márquez, Alba Lucía Velázquez y Cristian Quiroz.

En la otra orilla están los magistrados César Lorduy, Alfonso Campo, Maritza Martínez, Álvaro Prada y Benjamín Ortiz, quienes son partidarios de formular cargos al presidente. Sin embargo, se necesitan seis votos positivos para tomar esta decisión y es ahí donde el voto del magistrado Altus Baquero se sigue cotizando.

¿Por qué Altus Baquero no está en el CNE aún para el caso de la campaña Petro presidente?

Baquero no se ha podido posicionar ante el CNE porque el Consejo de Estado anuló su curul. No obstante, tras una extensa batalla jurídica, hace una semana, la Corte Constitucional ordenó reintegrarlo.

Su decisión será crucial para inclinar la cancha en el agitado expediente que adelanta el tribunal electoral en contra de la campaña electoral del primer mandatario de los colombianos.

