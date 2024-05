Daniel Quintero se defiende de señalamientos del director de la UNGRD

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, salpicado ahora por los escándalos de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) respondió a los señalamientos que hizo Carlos Carrillo, actual director de esa entidad.

En la declaración que Carrillo dio a Noticias Caracol, señaló que “cuando usted ve la dirección que el señor Olmedo López nombró, se nota que hay un acuerdo político amplio. Por ejemplo, está el señor Sneyder Pinilla, que venía del clan Aguilar de Santander; está el señor Víctor Mesa de Córdoba, hay muchas personas de Antioquia, de Itagüí, de donde es él; está la señora secretaria general, que es esposa, tengo entendido de un buen amigo de Olmedo. Alethia Arango, que es sin duda alguna cuota de Daniel Quintero. Eso también a mí me parece muy sospechoso, el señor Daniel Quintero que está envuelto en todo tipo de polémicas, que no hay polémica que no toque al señor Daniel Quintero allá en Medellín y ahora resulta que también tenía bastante participación burocrática”.

Frente a esto, el exalcalde de Medellín aseveró: “No tengo ninguna cuota en el Gobierno nacional. Si yo hubiera querido puestos habría aceptado el DPS, lo rechacé. El DPS es quizá la segunda, tercera entidad con más puesto y más presupuesto del Gobierno nacional. Yo no voté por Petro por puestos”.

Así mismo, aseveró que le dijo “a medio mundo ‘ese señor (López) es una mala idea para el gobierno, les va a salir mal’, y mire cómo salió”.