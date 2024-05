UNGRD denuncia irregularidades en millonario contrato de ollas comunitarias en La Guajira

En exclusiva, Noticias Caracol tuvo acceso al contrato otorgado en La Guajira para ejecutar el mecanismo de ollas comunitarias, una de las apuestas del presidente Gustavo Petro para combatir el hambre y dinamizar la economía popular.

El acuerdo es por la suma de 20.400 millones de pesos, otorgado mientras Olmedo López estaba al frente de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

Este contrato, que tendría 1,5 millones de raciones destinadas para La Guajira, según dijo el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, sería “otro de los casos en los que el señor Olmedo López traicionó la confianza del presidente Gustavo Petro”.

Aunque este programa busca fortalecer la economía popular, para empoderar a mujeres del territorio y para hacer que los recursos del Estado lleguen directamente a quienes lo requieren, “aquí lo que se hizo fue contratar a un operador para hacer un contrato de $20.000 millones de pesos, entre otras, sin tener clara la debida supervisión de ese contrato”, dijo Carrillo.

A su vez, señaló que en La Guajira la situación es preocupante, pues “yo siento que hay unos intereses y unos actores políticos muy poderosos que están ahí. Creo que eso sin duda enrarece el ambiente. Ya suficiente problema hemos tenido con los carrotanques para que ahora también los vayamos a tener con las ollas comunitarias”.

El papel de Olmedo López en esta contratación

Este contrato fue otorgado a la Asociación de Madres Trabajadoras Asomadoras de Uribia, municipio donde permanecieron parqueados los carrotanques que entregó el Gobierno nacional a inicios de 2024.

Carillo resaltó que Olmedo López, exdirector de la UNGRD, “se la pasaba allá, pasaba mucho tiempo en Uribia y es bastante clara su relación política con el alcalde de Uribia y con el senador Carlos Andrés Trujillo. A ver, no es secreto para nadie que el señor Olmedo López ha sido cercano a Trujillo, que lo acompañó políticamente en el pasado y que el senador Trujillo, que es un senador de Itagüí, se saca algo así como veinte mil votos en Uribia, eso es algo que también nos lleva a abrir la discusión sobre la jurisdicción nacional para el Senado”.

Asimismo, Carrillo recalcó que el problema de este millonario contrato “es que lo que hace Olmedo con los operadores, a quienes llama él eufemísticamente facilitadores, es distorsionar por completo la razón de ser del programa”.

Según las cifras, en el programa de ollas comunitarias se han invertido 158.573 millones de pesos “y pues eso tiene una dimensión nacional que habría podido beneficiar a muchísimas, muchísimas personas en los territorios, a muchísimas organizaciones de base”.

Carrillo se refirió a la dirección que nombró Olmedo López cuando llegó a UNGRD y subrayó que “se nota que hay un acuerdo político amplio”, pues mencionó, entre otros, al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y a “Sneyder Pinilla, que venía del Clan Aguilar de Santander”.

¿Una organización criminal saqueó la UNGRD?

“Yo no soy juez, yo no instruyo casos, entonces yo no puedo hacer ese tipo de afirmaciones. Mi lugar en este momento no es otro que ofrecerle a la justicia que se colabore. Yo, por ejemplo, le pedí a la Fiscalía que vinculara a la Unidad como víctima en este principio de oportunidad del señor Sneyder Pinilla, porque es que es muy fácil que hoy una persona que ha presuntamente cometido las faltas que ha cometido, busque un principio de oportunidad solamente para su beneficio. Pero lo que necesitamos es que ,a través de ese principio de oportunidad, el señor diga toda la verdad porque en este momento algunas de esas estructuras criminales siguen operando en la Unidad; a lo que nos tiene que ayudar el señor Sneyder Pinilla es justamente a detener el saqueo de la entidad”, declaró.

Ante esta denuncia pidió que se proteja la vida de Sneyder Pinilla y de Olmedo López porque “detrás de ellos hay gente mucho más poderosa, en el caso de que decidan hablar, van a estar en un grave riesgo”.