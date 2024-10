De la Calle pide a Petro suspender “agitación callejera” porque CNE “no lo va a tumbar”

El senador Humberto de la Calle se refirió a la polémica generada por las investigaciones que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) en contra de Gustavo Petro y la campaña presidencial.

El funcionario le pidió al jefe de Estado suspender la "agitación callejera" porque, recalcó, el Consejo Nacional Electoral "no lo va a tumbar".

Humberto de la Calle manifestó en Noticias Caracol en vivo que “hay unanimidad en el sentido de que el Consejo Nacional Electoral no puede tumbar al presidente. Ya nadie se imagina eso. Me parece que hay que hacer un llamado al Gobierno para que se serene y suspenda las gestiones que tienen carácter de agitación callejera. Creo que eso a nadie le hace bien y ya no hay razón para continuar ese camino”.