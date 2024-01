Defensa de Arturo Char radicó un recurso para que el excongresista quede en libertad provisional

Iván Alfonso Cancino, abogado defensor de Arturo Char, presentó un habeas corpus para pedir que en un término de 36 horas el excongresista quede en libertad por vencimiento de términos. Según él, habrían pasado más de 120 días desde que se materializó la medida de aseguramiento.



Señala el documento que “la medida de aseguramiento contra el ciudadano Arturo Char Chaljub es inconstitucional e ilegal porque el investigado lleva más de 120 días de detención preventiva, puesto que el día 7 de septiembre de 2023, a las 8:22 p.m., fue materializada la detención preventiva”.

La Corte Suprema de Justicia respondió a esta pretensión de la defensa del excongresista y precisa que no existiría tal vencimiento de términos, señalando que han pasado 100 días y no 120 como dice el abogado de Char.

Por su parte, Miguel Ángel del Río, abogado de la exsenadora Aída Merlano, rechazó el habeas corpus presentado por Cancino.



Según él, “resulta a todas luces improcedente la solicitud hecha por el señor Arturo Char con relación al vencimiento de términos acudiendo ante un juez penal municipal de Santa Marta por la figura del habeas corpus. Y resulta improcedente por dos razones fundamentales: la primera, porque no existe una prolongación ilícita de su privación de la libertad; y segundo, y no menos importante, ese juez no es el competente ni es un juez natural”.

En este último punto se refiere al juez sexto de control de garantías de Santa Marta, ante quien radicó la solicitud.

Arturo Char es investigado por concierto para delinquir agravado y corrupción al sufragante.