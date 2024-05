¿El Estado colombiano ha incumplido con la implementación del acuerdo de paz?

El presidente Gustavo Petro afirmó que acudirá a la ONU para advertir que el Estado colombiano no está cumpliendoel acuerdo de paz que se firmó en 2016 con la extinta guerrilla de las FARC. "Si nosotros no cumplimos lo que firmamos, lo que viene es derramamientos de sangre, violencia en otras escalas", aseveró el mandatario.

Los analistas Pedro Viveros y Gabriel Cifuentes conversaron con el equipo de Sala de Prensa sobre los efectos políticos que tendría el actuar del presidente frente a los acuerdos, cómo estas declaraciones afectan los diálogos con otros grupos al margen de la ley y a quién pueden ir realmente dirigidos estos mensajes.

"No va a poder existir una negociación con otros grupos si no hay una demostración del cumplimiento efectivo de lo pactado en el 2016... Esto no es un compromiso del Gobierno, es un compromiso del Estado, que está además escrito en la Constitución Política", opinó Viveros.

¿Falta un equipo dentro del gobierno Petro que haga cumplir los acuerdos de paz? ¿Las falencias vienen de gobiernos pasados? Esto dicen los expertos.

