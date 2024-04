“El Gobierno no ha sido responsable” con intervención a EPS, dicen expertos

Sumando Sanitas y la Nueva EPS con las entidades intervenidas por Supersalud, la salud de por lo menos 26 millones de colombianos ahora está en manos del Gobierno. Expertos del sector hablaron sobre los riesgos que esto implica para los ciudadanos y temen que haya una seguidilla de nuevos procedimientos a otras prestadoras.



Luis Jorge Hernández, presidente de la Asociación de Epidemiología de Colombia, explicó que “una EPS no es que se quite y no pase nada, una EPS se encarga de la gestión del riesgo. Es decir, garantiza la ruta de atención de una persona sana o de un paciente en prevención, terapéutica, atención, control de especialistas, hospitalización, garantiza esa ruta y tiene una red público-privada de atención. Al caerse la EPS eso se afecta, ¿quién va a invertir ahora en eso?”.

“Ya muchos médicos de Sanitas nos han dicho que no van a renovar los contratos, no van a seguir. Claro que se va a afectar la población, así la Supersalud diga que no va a haber barreras de acceso. Nos preocupan los pacientes crónicos, los pacientes con cáncer, los pacientes renales; se van a presentar barreras de acceso y esto va a ser creciente. Me parece que el Gobierno no ha sido responsable con esto”, aseveró.

Carmen Eugenia Dávila, directora ejecutiva de Gestarsalud, recordó que “cualquier intervención tiene dificultades, la historia lo ha dicho. Las intervenciones, no en este gobierno, en todos los gobiernos y en toda la historia del sistema, no han sido casos exitosos y, por lo tanto, creo que si bien todos los agentes del sistema, y seguramente por eso lo ha dicho el Gobierno, están en la disposición y con la decisión de hacer la mejor gestión para que la gente no sufra ningún inconveniente, pues realmente se pueden presentar muchos inconvenientes”.



¿Intervendrás más EPS?

Alejandro Gaviria, quien fue exministro de Salud en el gobierno de Juan Manuel Santos, cree que “probablemente van a venir otras intervenciones en los próximos días, o sea, que la Superintendencia de Salud por la puerta de atrás se convierta en la administradora de todo el sistema es algo que nunca había ocurrido, y para mí eso puede entrañar un riesgo sistémico y lo voy a decir claramente también, eso es lo que enseña la historia, riesgos de corrupción”.

El exministro Augusto Galán también habló en forma similar, señalando que “la influencia del clientelismo, de la politiquería, de las contrataciones irregulares, han permeado los antecedentes de la gestión pública desafortunadamente, salvo excepciones que hay que reconocer, pero de manera general esas son dificultades que producen mucha inquietud sobre lo que es el manejo estatizado de nuestro sistema de salud”.