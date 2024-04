Intervención a Sanitas “es una revancha política” de Petro: David Luna

David Luna, senador de Cambio Radical, habló con Noticias Caracol sobre la intervención que hizo la Superintendencia de Salud a la EPS Sanitas, lo que calificó como “una revancha política” del gobierno de Gustavo Petro.



El congresista manifestó que la intervención a Sanitas “es totalmente ilegal”.

“Para intervenir una EPS, la norma señala claramente que en primer lugar debe haber un plan de mejoramiento; que en segundo lugar, debe haber medidas de vigilancia especial si ese plan de mejoramiento no se cumple; y en tercer lugar, como medida extrema, viene la intervención. Acá se brincaron dos y claramente esto es una revancha política porque esta EPS no ha estado de acuerdo nunca con la reforma a la salud”.

Luna agregó que “los usuarios son los que tienen la palabra, ellos son los que dicen que están prestando buen servicio, entonces, ¿por qué intervenirlos? Acá no puede haber revanchismo político. Por el contrario, debe haber prioridad de los pacientes, que son los que se están jugando la vida”.



Hundimiento de la reforma a la salud

“Afortunadamente se hundió esa reforma a la salud que era nefasta, porque acababa con el principio de solidaridad para atender pacientes de alta gravedad, con cáncer por ejemplo. Ahí hay que entrar a presentar un nuevo proyecto, que nosotros estamos consensuando con todas las fuerzas ciudadanas, de pacientes, de médicos y académicos”, señaló David Luna.

El senador recalcó que “lo más importante para todos deben ser los pacientes, sus medicamentos, sus tratamientos, sus citas oportunas. Por eso es importante pedir al presidente Petro que no asfixie a las EPS. La Corte Constitucional le ordenó pagar las deudas pendientes y el gobierno tiene la plata para hacerlo. Esa plata no es para las EPS, esa plata es para pagarles a los médicos, a las enfermeras, a quienes atienden a los pacientes. Por eso, la mejor salida después de las decisiones tomadas es que el gobierno entienda que la salud es de los colombianos, no es de la izquierda o de la derecha, no es de Uribe o de Petro, es de los colombianos, y por eso debe actuar en ese sentido”.



¿La reforma a la salud es necesaria?

“Sí, al sistema hay que hacerle ajustes, pero no había que acabarlo, como planteaba el presidente Petro. ¿El principio de solidaridad qué significa? Que quienes no nos hemos enfermado, gracias a Dios, aportamos, y con nuestros aportes se atiende a quienes se han enfermado. Eso lo acababa la reforma. Y lo otro muy complicado de esta reforma es que les entregaba a los políticos locales la posibilidad de determinar a quién atender y a quién no. La salud no puede ser a cambio de un voto. La salud es un derecho y por eso hay que hacer unos ajustes para llegar a los territorios donde no hay presencia; y dos, hay que recibir mejor pago por parte de médicos, enfermeras, auxiliares para que los ciudadanos tengan la posibilidad de recibir sus citas oportunamente. Lo más importante son los pacientes, no el debate político”, sostuvo Luna.