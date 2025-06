¿El presidente Petro ha respetado la separación de las ramas del poder? Esto respondió el procurador

En medio de la situación que vive Colombia y lo que ha ocurrido en los últimos días tras el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, además de todo el terremoto político y social que generó este terrible hecho, el cual ha provocado que las más altas cabezas del Estado hayan dicho que hay que hacer un alto en el camino, moderar el lenguaje y buscar salidas ante esta situación, la incertidumbre que viven los colombianos y la profunda paralización que vive el país, un personaje que, hasta el momento, había sido discreto habló con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol. Se trata de Gregorio Eljach, procurador general de la nación, quien se refirió a .

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El primer tema al que se refirió el procurador fue sobre la decisión de la Corte Constitucional moderando y salvando la reforma pensional del Gobierno nacional, sobre el registrador Hernán Penagos diciendo que se iba a atener a los dijera la institucionalidad y la misma reforma que se aprobó en el Senado de la República. “Yo invito a que consideremos lo que Colombia históricamente ha sido: un Estado de derecho y de instituciones. Por eso vengo pregonando con éxito que es el momento de las instituciones, no de las personas. No debemos caer en liderazgos ni individualidades, sino mirar la nación, el Estado y la situación del país para ver hacia adelante y no quedarnos en las cosas pequeñas. Consciente o inconscientemente, el adn institucional de Colombia es que vamos a dejar las controversias entre ejecutivo y legislativo en manos del árbitro natural, que son los jueces y ahí estamos nosotros también”, mencionó.

Agregó que lo que necesita Colombia es que “nos pongamos a hablar, a conversar, a discutir civilizadamente, respetando al contrario y asumiendo que nadie tiene la razón definitiva, que hay que producir un consenso para llegar a acuerdos. El estado no es de nadie, el Estado es de todos. Hay una rama ejecutiva que ejecuta, pero hay un legislativo que dice qué hay que hacer y el árbitro son los jueces. Esas tres ramas, acompañadas de los órganos de control, son las que configuran esos dos triángulos para que funcionemos bien”.

Publicidad

Sobre la pregunta sobre si el presidente Gustavo Petro ha respetado la separación de las ramas del poder, el procurador Eljach señaló que “es cuestión de estilos de hacer las cosas porque al final todo lo que el presidente ha expedido va a cortes, va al Consejo de Estado. No hay una fractura definitiva, no hay un desquiciamiento del funcionamiento. Es también cuestión de actitud de confrontar, de desconocer, de descalificar, pero al final de la historia todos estamos dentro de una misma institucionalidad que vamos a hacer respetar, que vamos a hacer respetar y que todos vamos a respetar”.

Sobre el caso del atentado contra Miguel Uribe, quien se encuentra luchando por su vida en la clínica Fundación Santa Fe, el procurador indicó que este hecho “encontramos un punto de llegada para expresar el cúmulo de angustia, dolor, rechazo y condena. Por eso, Colombia entera ha reaccionado. Colombia debe buscar las salidas pacíficas, civilizadas y tranquilas dentro de la institucionalidad. Lo que yo veo es que hay unas fuerzas contra el establecimiento, contra la sociedad y contra el Estado, que es lo que nos hace unirnos a todos para defender lo que hemos construido en décadas”.

Publicidad

Muchas personas afirman que Colombia retrocedió 30 años en cuanto a hechos de violencia. El procurador explicó que “estamos en una situación de violencia que se puede comparar con los hechos materiales, pero yo creo que la génesis no es la misma. En aquella época era el poder desbordado del narcotráfico, la obsesión del señor Escobar que quería desquitarse contra toda la comunidad por los golpes que le daban las autoridades, su deseo de ser el gran hombre del manejo de la economía ilícita y todas las características de aquella época. Ahora, veo que hay narcotráfico, hay narcotraficantes, pero hay otras modalidades de violencia como la criminalidad organizada para la explotación ilícita del oro”.

Violencia en Colombia no es igual a la de los 90, según procurador

Insistió que la violencia en Colombia en la actualidad “no es igual a lo que pasaba hace tantos años y ojalá jamás vuelva a haber nada igual como aquella época de terrorismo, cuando uno salía de la casa al trabajo y en la casa no sabían si iba a volver o no”.

Cuando Colombia vivió la época de terrorismo entre los años 80 y 90, como solución se habló de una asamblea constituyente y hoy se ha vuelto a plantear el tema. Para el procurador, “con lo que tenemos hoy en día hay suficiente herramienta institucional para resolver los problemas. No es cambiando las normas. Tenemos una Constitución de las más farragosas del mundo: 380 artículos permanentes, 85 transitorios, 72 reformas en 34 años. La solución no es cambiar las normas, sino hacer políticas públicas sanas y buscar entendimiento entre nuestros dirigentes. Esa es la reforma que hay que hacer, la de la actitud”.

(Lea también: "Todavía no se puede celebrar": Mintrabajo Antonio Sanguino sobre lo que viene para reforma laboral)

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias