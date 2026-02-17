Entrevista en vivo: Abelardo de la Espriella habla de sus propuestas y la actualidad de Colombia

Abelardo de la Espriella, uno de los candidatos que, según varias encuestas, está entre los líderes en intención de voto de cara a la primera vuelta de las elecciones a la Presidencia, revela en Noticias Caracol los puntos clave de sus propuestas y sus planes para Colombia en caso de ser el sucesor de Gustavo Petro.

En salud, plantea un plan de choque de 90 días con una inversión de 10 billones de pesos para reactivar tratamientos críticos, manteniendo las EPS que funcionan correctamente. En seguridad, bajo la premisa de "autoridad democrática", busca combatir el narcotráfico mediante la fumigación aérea y bombardeos, apoyado por una alianza con EE. UU. e Israel para implementar un "Plan Colombia 2".

Siga la entrevista completa aquí y espere ampliación.