Memoria y política: él es Iván Cepeda, el senador que busca llegar a la Casa de Nariño

Iván Cepeda Castro, actual senador por el Pacto Histórico y filósofo de formación, se ha consolidado como una de las figuras centrales en la carrera por la Presidencia de Colombia, liderando actualmente las encuestas y asumiendo las banderas del Gobierno de Gustavo Petro. Su trayectoria, marcada por el activismo y la búsqueda de justicia, está profundamente ligada a la historia de violencia política en el país.



La vida pública de Cepeda dio un giro definitivo el 9 de agosto de 1994, tras el asesinato de su padre, el senador de la Unión Patriótica Manuel Cepeda Vargas. En aquel momento, con 31 años, Iván Cepeda denunció públicamente que el crimen era parte del "Plan Golpe de Gracia", diseñado desde la cúpula militar contra su partido, un plan que, según afirmó, era de conocimiento del entonces presidente Gaviria y otros altos funcionarios. Desde entonces, Cepeda prometió buscar justicia y preservar la memoria de su padre.

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Su infancia ya había estado atravesada por la persecución política; a los 8 años visitaba a su madre, Gira Castro, en la cárcel distrital de Bogotá, donde permanecía encerrada por sus ideas. Debido a este entorno, Cepeda vivió parte de su juventud en el exilio, recorriendo ciudades como Praga y La Habana, y finalmente formándose como filósofo en Europa del Este.

Tras el fallecimiento de su madre en 1981 y el asesinato de su padre, Cepeda se consolidó en los años 90 como defensor de derechos humanos y de las víctimas de crímenes de Estado. Junto a Claudia Girón, creó la Fundación Manuel Cepeda y, más tarde, en 2005, impulsó el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).



A pesar de las amenazas que lo obligaron a radicarse temporalmente en Francia en el año 2000, regresó al país para continuar su labor. En 2010, recibió un reconocimiento simbólico cuando el entonces ministro Germán Vargas Lleras pidió perdón público, en nombre del Estado, por el asesinato de su padre.



Iván Cepeda inició su camino legislativo en 2010 como representante a la Cámara, llegando posteriormente al Senado en 2018. Durante su labor parlamentaria, protagonizó uno de los enfrentamientos judiciales más significativos de la historia reciente de Colombia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. En este proceso, Cepeda pasó de ser acusado a acusador, logrando que la justicia abriera procesos inéditos contra el exmandatario.

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Respecto a controversias pasadas, como la mención de su nombre en los archivos de los computadores de Raúl Reyes tras la "Operación Fénix" en 2008, Cepeda ha sostenido que el material fue manipulado, versión respaldada por la Corte Suprema y la Fiscalía al determinar que dichos archivos no tenían validez probatoria.

Actualmente, Cepeda presenta su nombre a la presidencia bajo la premisa de dar continuidad a las reformas estructurales del gobierno actual, enfocándose en la reducción de la desigualdad y la garantía de derechos sociales. Este reto político lo asume mientras enfrenta de manera reservada una lucha personal contra el cáncer. Su candidatura representa, en sus palabras, la "unión del movimiento social de las izquierdas, de los demócratas y del liberalismo progresista".

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