Iván Cepeda inscribe candidatura a la Presidencia junto a su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué

Desde la mañana de este miércoles, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, junto con su fórmula vicepresidencial Aida Quilcué, se acercó a las oficinas de la Registraduría Nacional del Estado Civil para inscribir oficialmente su candidatura para las elecciones presidenciales, las cuales se llevarán a cabo en el mes de mayo.



Muchos seguidores del Pacto Histórico llegaron hasta la Registraduría para acompañar al candidato de la izquierda en Colombia y a lo largo del día se ha repetido una frase: “Pacto en primera”, reiterando la meta de llegar a la Presidencia sin necesidad de segunda vuelta.

En el evento de inscripción a las elecciones presidenciales por parte del candidato Iván Cepeda, integrantes de comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas tuvieron protagonismo, participando de una ceremonia de armonización del ambiente para la inscripción del senador.

Iván Cepeda, junto a Aida Quilcué y las comunidades indígenas que los acompañaron, hicieron en la Plaza de la Democracia, en la Registraduría, una especie de ceremonia ancestral con tierra, hoja de coca y tabaco.



En el lugar también hicieron presencia figuras de la izquierda en Colombia como los exministros Susana Muhamat y Andrés Camacho, además de la actual bancada electa del Pacto Histórico, con personajes como Laura Beltrán ‘Lalis’, Alejandra Omaña ‘Amaranta Hank’, Walter Rodríguez ‘Wally’, entre otros.



¿Quién es Aida Quilcué?

Un día después de que se llevasen a cabo las elecciones legislativas en Colombia, las cuales dejaron al Pacto Histórico con 25 escaños en el Senado de la República, el candidato Iván Cepeda anunció que su fórmula vicepresidencial será la senadora y líder indígena Aida Quilcué.



Para el candidato Cepeda, el nombramiento de su fórmula es la convergencia entre los pueblos indígenas y diversos sectores sociales que impulsan cambios en Colombia: “Para mí es realmente materia de una gran complacencia y me siento honrado de anunciarle a país esta decisión, puesto que el Cric (Consejo Regional Indígena del Cauca) y Aida representan lo mejor de las tradiciones de la resistencia, la lucha social y la construcción de un país justo y democrático”.

Antes de llegar al Senado de la República, Aida Quilcué fue promotora de salud de la Asociación Indígena del Cauca, luego autoridad de su resguardo y consejera mayor del Cric, una de las organizaciones indígenas más importantes de Colombia. En el Cric, Aida Quilcué lideró la minga hasta la ciudad de Bogotá para exigir un diálogo con el entonces presidente Álvaro Uribe.

En el año 2008, su esposo Edwin Legarda fue asesinado por el Ejército Nacional cuando él se dirigía hacia el municipio de Popayán para recogerla. Por este crimen, seis soldados, quienes dijeron que habían disparado porque la víctima no había parado en un retén pero un testigo señaló que dispararon de manera indiscriminada, fueron condenados.

La senadora Quilcué habló en Blu Radio sobre su designación como fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda y mencionó que “diría que la trayectoria en el proceso que hemos venido construyendo, sobre todo en la participación política, tenemos una votación importante y sin duda lo demostraremos en este camino que hoy empezamos y que será definitivo y fundamental para el país”.

Según el Pacto Histórico en un comunicado, “Aída Quilcué es una reconocida lideresa del pueblo Nasa, nacida en Tierradentro, Cauca, con una amplia trayectoria en la defensa de los derechos de los pueblos étnicos, el territorio, el ambiente y la democracia. Ha sido autoridad comunitaria, consejera del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y protagonista de importantes procesos de organización y movilización social en Colombia”.

El Partido sostuvo que el nombramiento de Quilcué “expresa la convergencia entre el movimiento democrático, los pueblos indígenas y los sectores sociales que trabajan por una Colombia con justicia social, paz y dignidad. Invitamos a todas las fuerzas democráticas, sociales y populares del país a construir una gran alianza y un gran pacto por la vida, la paz, la democracia y la justicia social para Colombia”.



¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Colombia?

Las elecciones presidenciales en Colombia se realizarán el 31 de mayo de 2026 para elegir al presidente y vicepresidente de la República para el período 2026-2030. En caso de una posible segunda vuelta, la elección se disputaría el 21 de junio de 2026.

