Así es tarjeta electoral para consultas presidenciales del 8 de marzo: Registraduría reveló formato

Falta aproximadamente mes y medio para que los colombianos acudan por primera vez a las urnas en este año, en el marco de las consultas para elegir a los candidatos a la Presidencia de la República de las distintas coaliciones políticas, las cuales se llevarán a cabo el 8 de marzo. La Registraduría Nacional del Estado Civil reveló este martes el formato de la tarjeta electoral que se usará en la jornada, con el fin de que los connacionales se familiaricen con el documento y sepan cómo marcar la casilla.

El formato fue anunciado durante la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, que se llevó a cabo en Bogotá. El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, reiteró que en esta oportunidad solo habrá una tarjeta electoral para todas las consultas, sin importar la coalición o movimiento político, con el fin de garantizar el secreto del voto.

“Todas las consultas se incluirán en una única tarjeta electoral. Hacer una tarjeta por organización política o coalición es un grave error porque estaríamos vulnerando el secreto del voto. Si una persona llega a la mesa de votación a pedir la tarjeta de una consulta en concreto está mostrando su orientación política, lo cual viola el secreto del voto”, aseguró el funcionario.



El Registrador Nacional también informó que los votantes deberán marcar una sola opción en toda la tarjeta electoral, ya que, si marcan más de una casilla, el voto será anulado. Es importante señalar que el 8 de marzo también se escogerán a los integrantes del Senado y la Cámara de Representantes, votación para la cual se usará un formato distinto.



¿Cómo se elige la posición en la tarjeta electoral?

Penagos recordó que el próximo 6 de febrero vence el término para que los precandidatos que deseen participar en las consultas se postulen ante la Registraduría Nacional. Una vez hecha la postulación por parte de las organizaciones políticas, se procederá a realizar el sorteo de la posición en la tarjeta electoral. Primero se sorteará la posición de cada consulta y luego se sorteará el orden de los candidatos en cada una de ellas, salvo que las propias organizaciones lo hayan establecido previamente. Este es el formato socializado por la Registraduría Nacional:



Durante la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales que se llevó a cabo en Bogotá, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, presentó el formato de la tarjeta electoral de las consultas para la escogencia de candidatos a la… pic.twitter.com/01X38etOPQ — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) January 20, 2026

Por el momento, solo hay dos consultas interpartidistas confirmadas. En primer lugar, está la consulta del Pacto Amplio, que reúne a candidatos de la izquierda, entre los cuales están el senador Iván Cepeda, el exsenador y exministro Roy Barreras y el exgobernador Camilo Romero. En segundo lugar se encuentra la llamada Gran Consulta, que agrupa aspirantes de la centroderecha: la senadora Paloma Valencia, la periodista Vicky Dávila, el exsenador Juan Manuel Galán, el exministro Juan Carlos Pinzón, el exiministro Mauricio Cárdenas, el exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria, el exministro David Luna, el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa y Juan Daniel Oviedo, exconcejal de Bogotá.

La Registraduría Nacional, por otro lado, informó que del 21 al 23 de enero se llevarán a cabo los sorteos de los jurados de votación para las elecciones legislativas en las sedes del organismo electoral en todo el país. Asimismo, hizo un llamado a las organizaciones políticas y entes de control para que acompañen los sorteos. Es de señalar que más de 2'400.000 ciudadanos fueron postulados tanto por entidades públicas como privadas para prestar su servicio como jurados de votación, es decir, 200.000 más frente a las elecciones de Congreso de 2022.

