Así funciona el descuento en el pasaporte por tener el certificado electoral este 2026

El certificado electoral se convierte en un documento clave después de cada jornada de votación en Colombia. Aunque su función principal es dejar constancia de que una persona participó en elecciones, su uso no se limita a ese registro. En la práctica, permite acceder a incentivos establecidos por la ley que impactan trámites formales. Este certificado es entregado por los jurados de votación y contiene información verificable como número de cédula, puesto y mesa. Su valor radica en que es el soporte exigido por las entidades del Estado para aplicar beneficios que buscan fomentar la participación electoral. Uno de los trámites en los que tiene mayor impacto es el pasaporte, un documento solicitado por razones laborales, académicas o de movilidad internacional.



¿Cuál es el descuento exacto en el pasaporte por presentar el certificado electoral?

La normativa vigente establece que los ciudadanos que presenten el certificado electoral tienen derecho a un descuento del 10% en el valor de expedición del pasaporte. Este porcentaje se aplica directamente sobre la tarifa definida por la Cancillería. No es un beneficio posterior ni un reembolso, sino una reducción inmediata antes del pago del trámite. Con base en las tarifas vigentes en 2026, el descuento se traduce en cifras concretas:



Pasaporte ordinario: pasa de aproximadamente $195.600 a $176.040, lo que significa una reducción cercana a $19.560.

Pasaporte ejecutivo: baja de cerca de $335.400 a $301.860, con un ahorro aproximado de $33.540.

Pasaporte de emergencia: disminuye de unos $201.700 a $181.530, con una rebaja cercana a $20.170.

Estos valores corresponden a tarifas de referencia nacional. En algunas regiones del país, el costo puede variar por impuestos departamentales, pero el porcentaje del descuento se mantiene.



Cómo se aplica el descuento en el trámite

Para hacerlo efectivo, el ciudadano debe seguir el procedimiento establecido por la Cancillería. Primero, debe realizar la solicitud del pasaporte a través de los canales oficiales, diligenciar el formulario y agendar una cita en un punto autorizado. El día de la atención presencial, es obligatorio presentar el certificado electoral original. En ese momento, el funcionario verifica la participación en la jornada electoral y aplica el descuento sobre el valor del trámite antes de generar el recibo de pago. Este punto es clave: si el certificado no se presenta en la cita, el beneficio no se aplica y el ciudadano deberá pagar la tarifa completa. El beneficio tiene reglas específicas que limitan su uso:



Solo puede utilizarse una vez por cada certificado electoral

Tiene vigencia durante los cuatro años posteriores a la elección

Aplica únicamente si se presenta el documento original en el trámite

Esto significa que un ciudadano que haya votado en 2026 podrá solicitar el descuento hasta el año 2030, siempre que no lo haya utilizado previamente. Además, el certificado está vinculado a una elección concreta. Por lo tanto, su utilidad para beneficios se mantiene mientras no se haya realizado una nueva elección ordinaria equivalente.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL