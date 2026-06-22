¿Necesita sacar la libreta militar? No bote su certificado electoral, este beneficio le dan

El certificado electoral es uno de los documentos que muchos ciudadanos reciben luego de votar y que, con frecuencia, se pierde o se deja de lado. Sin embargo, conservarlo puede tener efectos prácticos en distintos trámites oficiales, especialmente aquellos que implican costos o procesos obligatorios ante el Estado.



Este documento es expedido por la Registraduría como constancia de participación en una jornada electoral. Incluye datos básicos como identificación del votante, lugar de votación y mesa asignada. Su uso no se limita a probar que se ejerció el derecho al voto, sino que además abre la puerta a incentivos definidos por la ley colombiana. Entre esos beneficios se encuentran descuentos en trámites, ventajas en procesos educativos y laborales y facilidades en temas relacionados con la situación militar. Cada uno de estos incentivos responde a normas vigentes que buscan fomentar la participación electoral.



¿Para qué sirve el certificado electoral en Colombia?

El certificado electoral permite acceder a beneficios específicos, definidos y aplicables en distintos ámbitos. No se trata de ventajas generales, sino de incentivos puntuales que se pueden hacer efectivos al presentar el documento en el momento del trámite. Uno de los usos más concretos es el acceso a descuentos en trámites públicos. Por ejemplo, los ciudadanos pueden obtener una rebaja del 10 % en la expedición del pasaporte, así como en duplicados de documentos de identidad como cédula o tarjeta de identidad, siempre que no hayan utilizado previamente el beneficio para ese mismo trámite.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En el ámbito educativo, el certificado otorga un descuento del 10 % en el valor de la matrícula en instituciones de educación superior públicas. Este beneficio se aplica directamente sobre el costo de inscripción o matrícula y puede representar una reducción relevante en el gasto educativo. También cumple una función en procesos de selección. En caso de empate entre aspirantes a cargos públicos o cupos educativos, el certificado se utiliza como criterio de desempate, otorgando prioridad al ciudadano que haya votado.

Otro beneficio concreto es el derecho a una media jornada de descanso compensatorio remunerado para trabajadores formales. Este debe ser solicitado dentro de los 30 días siguientes a la elección y no afecta el salario del empleado. Además, el certificado puede utilizarse para acceder a incentivos en subsidios, becas o adjudicación de beneficios estatales cuando existan condiciones de igualdad entre candidatos. Es importante tener en cuenta que cada uno de estos beneficios solo puede utilizarse una vez por trámite, y el documento pierde vigencia cuando se realiza una nueva elección ordinaria del mismo nivel.



Hay descuento para sacar la libreta militar

Uno de los usos más relevantes del certificado electoral se aplica al trámite de la libreta militar. Este documento es obligatorio para definir la situación militar de muchos ciudadanos en Colombia y su expedición implica el pago de una cuota de compensación. La ley establece que quienes presenten su certificado electoral vigente tienen derecho a un descuento del 10 % sobre el valor del trámite inicial de la libreta militar, así como en la expedición de duplicados de este documento.



Este beneficio se aplica directamente sobre el valor que debe pagar el ciudadano, lo que representa una reducción económica inmediata en un proceso obligatorio. Adicionalmente, para quienes prestan servicio militar, el certificado también puede traducirse en una reducción del tiempo de servicio: un mes menos para soldados bachilleres o auxiliares, y hasta dos meses para otras modalidades, según lo establecido en la normativa.



Otros beneficios que puede aprovechar

Aunque el descuento en la libreta militar es uno de los más buscados, el certificado electoral se puede utilizar en otros trámites relevantes. En materia de documentos, permite reducir costos en procesos que suelen ser recurrentes, como la expedición del pasaporte. En educación, el descuento en matrícula puede ser clave para estudiantes que ingresan a instituciones públicas, especialmente en programas de pregrado. En el ámbito laboral, su valor está en los procesos de selección pública, donde puede definir el ingreso a un empleo en caso de empate. También existen beneficios inmediatos como el descanso remunerado, que reconoce la participación en la jornada electoral como un derecho que tiene efectos en la relación laboral.



Para hacer uso de estos incentivos, es necesario conservar el certificado en buen estado y presentarlo en el momento de realizar el trámite. Sin este documento, no es posible acceder a los beneficios. Además, se deben tener en cuenta algunas condiciones:



El certificado corresponde a una elección específica

Solo puede utilizarse una vez por beneficio

Su vigencia termina con nuevas elecciones ordinarias

Algunos beneficios tienen plazos específicos para ser reclamados

Las autoridades recomiendan guardarlo, ya que perderlo implica renunciar a descuentos y ventajas que tienen respaldo legal.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL