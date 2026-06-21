Certificado electoral 2026: estos son los beneficios por votar en la segunda vuelta presidencial

La segunda vuelta presidencial de 2026 en Colombia no solo define quién será el próximo jefe de Estado, sino que también representa una nueva oportunidad para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto y obtengan beneficios concretos por hacerlo. Como ocurre en cada proceso electoral, quienes acuden a las urnas reciben el llamado certificado electoral, un documento clave expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil.



(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Este certificado no es un simple comprobante. De acuerdo con la normativa vigente, es la prueba oficial de que el ciudadano participó en la jornada democrática y le da acceso a una serie de incentivos establecidos por la ley. Estos beneficios buscan fomentar la participación ciudadana y reconocer el compromiso con el sistema democrático colombiano.



Beneficios de votar en segunda vuelta: medio día de descanso remunerado y más

Uno de los incentivos más conocidos entre los colombianos es el derecho a un medio día de descanso compensatorio remunerado. Este beneficio está dirigido tanto a trabajadores del sector público como privado. La ley establece que este tiempo libre debe disfrutarse dentro de los 30 días siguientes a la elección, previa presentación del certificado electoral al empleador. Es un derecho que no puede ser negado y debe ser remunerado, es decir, no implica descuento salarial. Este incentivo busca reconocer el tiempo que el ciudadano dedicó a participar en la jornada electoral, promoviendo así una mayor asistencia a las urnas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Otro de los beneficios más relevantes está relacionado con descuentos en trámites que suelen representar costos importantes para los ciudadanos. Quienes voten en la segunda vuelta de 2026 podrán acceder a:



10 % de descuento en la expedición del pasaporte, válido por una sola vez y dentro de los cuatro años siguientes a la elección

10 % de descuento en el trámite inicial y duplicados de la libreta militar

Rebajas en el costo de duplicados de la cédula de ciudadanía, en ciertos casos

Estos beneficios económicos son especialmente valorados, ya que se aplican a documentos esenciales en la vida cotidiana y pueden representar un ahorro significativo. El certificado electoral también otorga beneficios en el ámbito académico, dirigidos principalmente a estudiantes y aspirantes a educación superior. Entre ellos se destacan:



Descuento del 10 % en el costo de la matrícula en instituciones oficiales de educación superior

Prelación en caso de empate en procesos de admisión a universidades públicas o privadas

Esto significa que, si dos aspirantes obtienen el mismo puntaje, tendrá prioridad quien haya ejercido su derecho al voto. Además, este documento puede influir en la asignación de beneficios educativos ofrecidos por el Estado, como becas o subsidios, siempre que exista igualdad de condiciones entre los aspirantes. El impacto del certificado electoral también se extiende a oportunidades laborales y programas estatales. Por ejemplo, en concursos públicos o procesos de selección para empleos en el Estado, el certificado puede servir como criterio de desempate cuando varios candidatos tienen el mismo puntaje. Asimismo, otorga preferencia en la adjudicación de:



Subsidios de vivienda

Predios rurales

Programas estatales de apoyo

Siempre bajo el principio de igualdad de condiciones entre los aspirantes. De otro lado, para los jóvenes, uno de los beneficios más destacados es la reducción en el tiempo del servicio militar obligatorio. La normativa establece que quienes hayan votado pueden obtener:



Un mes de reducción, si son soldados bachilleres o auxiliares

Dos meses de reducción, si son soldados campesinos o regulares

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL