Así funcionará la ley seca en Medellín durante las elecciones del domingo 8 de marzo

La ciudad de Medellín se prepara para las elecciones de Cámara, Senado y consultas interpartidistas para este domingo, 8 de marzo de 2026. Por ende, en todo el país habrá algunas restricciones, como la ley seca. En la capital de Antioquia, por ejemplo, dicha norma funcionará de acuerdo con el decreto 0188 de 2026, emitido por el Ministerio del Interior.



A través de un comunicado, el Ministerio señaló que se “dispuso de las medidas necesarias ‘para la conservación del orden público’ con ocasión de las elecciones de Congreso de la República y presidenciales en primera vuelta que se realizarán los próximos 8 de marzo y 31 de mayo, respectivamente”.

Además de la ley seca en Colombia, se establecieron restricciones como cierre de fronteras y otras normativas en materia de transporte y difusión de encuestas, entre otras.

El decreto de Mininterior indicó que la restricción de los cierres de fronteras terrestres y fluviales será desde las 6:00 p. m. del 7 de marzo y hasta las 6:00 a. m. del 9 de marzo, teniendo en cuenta las elecciones de este domingo. Para las elecciones presidenciales de mayo, la restricción será desde las 6:00 a. m. del 30 de mayo hasta las 6:00 a. m. del 1 de junio.



Ley seca en Medellín

Sobre la ley seca en Medellín, esta se aplicará según el decreto; es decir, entre las 6:00 p. m. del sábado 7 de marzo y las 12:00 p. m. del lunes 9 de marzo.



Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, envió un mensaje a los ciudadanos y dijo: “Recuerden que los puestos de votación tienen un horario específico. Arrancan a las 8:00 de la mañana y se cierran a las 4:00 de la tarde. Los maneja directamente Registraduría. Nosotros como alcaldía lo que hacemos es brindar todo el apoyo logístico, brindar todo el apoyo de seguridad de la mano con la Policía, con el Ejército, con la Fiscalía”.



Agregó Gutiérrez que “sean unos comicios y unas elecciones libres, transparentes y democráticas. Yo invito a la gente a que salga y vote. Vote por el que le guste, pero salga y vote”.

Además de la ley seca, está prohibido en la ciudad de Medellín el porte de armas y la aglomeración de personas durante la jornada electoral.



Otras restricciones para las elecciones legislativas

El día de las elecciones no pueden exhibirse carteles, pasacalles, vallas y afiches de propaganda electoral, pues será decomisada por la Policía Nacional y se aplicarán las sanciones de ley. El elector sí podrá portar un elemento de ayuda de máximo 10 centímetros por 5.5 centímetros, como ayuda para identificar al candidato o partido de su preferencia. Los alcaldes y gobernadores regularán la forma, características y cantidad de vallas, carteles y afiches con contenido electoral, para garantizar el derecho de la comunidad a disfrutar del uso de espacio público. Igualmente, el decreto establece que desde el lunes 2 y el lunes 9 de marzo, y el lunes 25 de mayo hasta el lunes 1 de junio, los actos de carácter político solo podrán realizarse en recintos cerrados.

El decreto incluye otras medidas aplicables durante la jornada electoral. Los testigos electorales podrán permanecer en su respectivo puesto de votación durante todo el día y hasta finalizar los escrutinios. Asimismo, las personas con limitaciones físicas o condiciones de salud podrán ingresar al cubículo acompañadas, garantizando siempre el carácter secreto del voto.

Durante la jornada está prohibida la contratación de pregoneros, informadores o guías electorales. Además, los medios de comunicación únicamente podrán divulgar resultados proporcionados por la Organización Electoral, así como información sobre orden público proveniente exclusivamente de fuentes oficiales.

