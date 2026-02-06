En vivo
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Elecciones Colombia  / Así quedaron conformadas las tres consultas que se votarán el 8 de marzo: este será el tarjetón

Así quedaron conformadas las tres consultas que se votarán el 8 de marzo: este será el tarjetón

Quedaron definidos quiénes participarán en La Gran Consulta, La consulta de la soluciones y la consulta del Frente por la vida. La Registraduría hizo el sorteo de la ubicación de los precandidatos en el tarjetón.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 6 de feb, 2026
Tarjetón de las consultas interpartidistas 2026.
Tarjetón de las consultas interpartidistas 2026.
Suministrada y Colprensa

La Registraduría Nacional llevó a cabo este viernes, luego de las 6 p.m. -cuando se cumplía el plazo para la inscripción de precandidatos a consultas-, el sorteo de la posición de las tres consultas interpartidistas y de los precandidatos a la Presidencia que aparecerán en el tarjetón electoral que recibirán los ciudadanos el próximo 8 de marzo en las urnas, fecha en la que también se votará para elegir a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes.

Por primera vez, todas la consultas estarán agrupadas en el mismo tarjetón, por lo que la Registradría sorteó el orden en el que aparecerán. En la parte superior quedó La "Consulta de las soluciones", del autodenominado centro, con dos precandidatos. En segundo lugar, en la parte media del tarjetón, irá "La Gran Consulta", que reúne a nueve precandidatos de la centroderecha. Y en la parte de abajo estará la consulta de la izquierda, llamada "Frente por la vida", que a pocas horas de finalizar la inscripción, y en medio de controversias, definió que irán cinco precandidatos.

Las autoridades electorales recordaron este viernes que el 8 de marzo, día de las elecciones a Congreso y de estas consultas, los ciudadanos solo podrán votar en una de las consultas interpartidistas para que este sea válido, pese a que las tres aparecerán en la misma tarjeta electoral.

Así quedaron distribuidos en el tarjetón:

La consulta de las soluciones

Claudia López (Imparables)
Leonardo Huerta (Colombia, una Nueva Historia)

La Gran Consulta por Colombia

Mauricio Cárdenas (Avanza Colombia)
David Luna (Sí hay un camino)
Vicky Dávila (Movimiento Valientes)
Juan Manuel Galán (Nuevo Liberalismo)
Paloma Valencia (Centro Democrático)
Juan Carlos Pinzón (Verde Oxígeno)
Aníbal Gaviria (La Fuerza de las Regiones)
Enrique Peñalosa (Verde Oxígeno)
Juan Daniel Oviedo (Firme con Oviedo)

Consulta Frente por la vida

Héctor "Tiko" Pineda (La Fuerza)
Edison Torres (Partido del Trabajo de Colombia)
Roy Barreras (La Fuerza de la Paz)
Martha Bernal (La Fuerza)
Daniel Quintero (AICO)

Noticia en desarrollo.

