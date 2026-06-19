Cancillería rechazó declaraciones de Milei sobre su apoyo a Abelardo de la Espriella: esto dijo

La Cancillería de Colombia, por medio de un comunicado, manifestó su rechazo a las más recientes declaraciones del presidente de Argentina, Javier Milei, acerca de su apoyo a la campaña de Abelardo de la Espriella, quien se disputa con Iván Cepeda la llegada a la Casa de Nariño. Según la Embajada de Relaciones Exteriores, se trata de "una actuación impropia en un asunto que compete exclusivamente al pueblo colombiano".

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"El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia manifiesta su categórico rechazo frente a las declaraciones públicas del presidente de la República Argentina, Javier Milei, en particular mediante las publicaciones difundidas en su cuenta oficial de la red social X los días 31 de mayo y 17 de junio del año en curso, en las cuales ha expresado respaldo directo a una de las campañas que participa en las elecciones para la elección de presidente y vicepresidente(a) de Colombia a realizarse este 21 de mayo", aseguró el comunicado.

Cabe recordar que, tras varios mensajes de Milei manifestando su apoyo a De la Espriella, el candidato del movimiento Defensores de la Patria publicó la llamada que tuvo con el mandatario argentino. "Lo quiero hacer de vuelta, por este triunfo maravilloso que has tenido en primera vuelta y obviamente mi expectativa y mi apoyo para lo que viene ahora para el balotaje. Esperemos que sea una nueva etapa en la relación entre nuestros países", afirma Milei, mientras que De la Espriella le responde: "No se preocupe que la horrible noche pronto cesará y vamos a establecer una relación inmejorable".



El Gobierno de Colombia, según el comunicado de la Cancillería, cree que "cualquier manifestación de apoyo, rechazo, presión o intervención de una autoridad extranjera orientada a favorecer o perjudicar a cualquiera de las candidaturas o campañas participantes constituye una actuación impropia en un asunto que compete exclusivamente al pueblo colombiano. Este tipo de pronunciamientos desconoce el deber de prudencia, responsabilidad y respeto mutuo que debe orientar las relaciones entre los Estados, especialmente durante el desarrollo de un proceso electoral".



El ministerio también calificó como "inadmisibles las expresiones agraviantes y descalificaciones difundidas en el marco de una comunicación, respecto a un candidato o cualquier colombiana y colombiano. Estás manifestaciones afectan el clima de respeto que debe regir el relacionamiento bilateral y desconocen la dignidad de las y los ciudadanos colombianos, con independencia de sus posiciones políticas como esta consignado en la Constitución Política".

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Asimismo, recordó que en un comunicado del 5 de junio de 2026, "el Gobierno de Colombia expresó su profunda preocupación y rechazo frente a cualquier pronunciamiento o actuación de actores extranjeros dirigido a favorecer o perjudicar candidaturas, campañas, partidos o proyectos políticos. Este llamado fue transmitido oficialmente a las misiones diplomáticas y organizaciones internacionales acreditadas en Colombia mediante Nota Verbal".

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