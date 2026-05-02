Carlos Caicedo expone sus propuestas para ser presidente: ¿se aliaría con Iván Cepeda?

El candidato presidencial Carlos Caicedo y su fórmula vicepresidencial, Nelson Alarcón, hablaron con Noticias Caracol sobre el programa de Gobierno con el que esperan ganar las elecciones en primera vuelta, el 31 de mayo.

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El exgobernador de Magdalena le apuesta a la educación y propone sacar a los jóvenes del conflicto armado “pagándoles por estudiar, porque la deserción es por miles, que luego se vuelven millones y van a la guerra, se vuelven la gasolina que incentiva el conflicto armado”.

Para ello, plantea un pago de medio salario para aquellos que no se han alfabetizado, poco más de 875.000 pesos, y un salario básico para quienes aspiren ingresar a la universidad, alrededor de 1.750.000 pesos. “El salario educativo es clave porque los sacamos de la pobreza”, aseveró.



Alarcón, por su parte, asegura que esta propuesta “no es populismo”. Añade que “por eso no hay debates, se han dedicado mayoritariamente a la agresión, nosotros somos una propuesta clara, real y concreta”.



Sobre el dinero para pagar estos salarios, dice que saldrían de la reducción de “la burocracia del Estado”, además de sistema general de participaciones, el 4X1.000 e intereses en reservas internacionales.



¿Qué entidades estatales eliminar?

Carlos Caicedo sugiere que sean “la UNGRD y el Fondo de Adaptación, que surge accidentalmente en una crisis y le dan permanencia porque ambas tienen capacidad de contratación directa”.

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También plantea eliminar el Ministerio de la Igualdad y Prosperidad Social. Indica que en algunos países no tienen Procuraduría “ni la cantidad de Contralorías que tenemos”.



¿Carlos Caicedo se aliaría con Iván Cepeda?

Según el exgobernador, “más del 50% de la población aún no ha tomado decisión. Yo respeto a Iván, ha sido un notable defensor de las víctimas, de los derechos humanos y un gran congresista. Tenemos trayectorias distintas”.

Pero, añade, “Colombia necesita de personas que tengan experiencia en utilizar los cuatro años para resolver problemas estructurales, de seguridad, de empleo o de salud que son problemas profundamente críticos”.

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“La seguridad democrática fue un fracaso, pero la paz total tampoco logró resolver los problemas de seguridad porque en la base de todo esto está la falta de oportunidades de la gente en las regiones”, afirma.

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