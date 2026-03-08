En vivo
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Elecciones Colombia  / Claudia López celebra victoria en consultas interpartidistas: "Vamos a enfocarnos en las soluciones"

Claudia López celebra victoria en consultas interpartidistas: "Vamos a enfocarnos en las soluciones"

La nueva candidata oficial a la presidencia de la República se pronunció tras los resultados electorales obtenidos en la jornada de este domingo 8 de marzo.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 8 de mar, 2026
Claudia López
Claudia López, candidata a la presidencia de Colombia.
Foto: redes sociales

La política Claudia Nayibe López Hernández ha consolidado su aspiración nacional al proclamarse ganadora de la consulta interpartidista Por las Soluciones. Con más de 460.000 sufragios, una cifra que le permitió aventajar de manera definitiva a su oponente en la contienda, Leonardo Huertas, la mujer encamina su campaña, oficialmente, a su objetivo por llegar hacia la Casa de Nariño.

Este triunfo en las urnas la ratifica formalmente como la candidata oficial que competirá por la Presidencia de Colombia para el próximo periodo constitucional, comprendido entre los años 2026 y 2030. Desde el escenario de concentración de su campaña, la mujer envió un mensaje a los selectores."La gente sí quiere que le devuelvan sus medicamentos y tratamientos; la gente sí quiere que se combata al crimen organizado; (...) la gente sí quiere que haya justicia contra el peligro, contra el robo, y la gente sí quiere ganarle a la corrupción", dijo en su reciente pronunciamiento.

La mujer afirmó sentirse alegre y agradecida por los votos obtenidos, y dijo que en las próximas semanas llevará a cabo su campaña electoral con el fin de consolidarse como una de las favoritas por el electorado colombiano. "Vamos a enfocarnos en las soluciones, no en las venganzas. No en el saboteo a las reformas sociales, no en el pasado, no en la corrupción", agregó.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL

