Claudia López dice que le ofreció a Sergio Fajardo ser su fórmula vicepresidencial y él lo rechazó

La candidata presidencial Claudia López contó este miércoles en entrevista con Noticias Caracol que, luego de las consultas interpartidistas del 8 de marzo -en las que ella resultó ganadora de la Consulta de las Soluciones-, se comunicó con el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, quien también aspira a llegar a la Casa de Nariño, para proponerle ser su fórmula vicepresidencial. La conversación, según contó la exalcaldesa de Bogotá, tuvo lugar el 10 de marzo, un día después de su cumpleaños, y Fajardo rechazó el ofrecimiento.



"Después del 8 de marzo volví a hablar con él. El 9 de marzo fue mi cumpleaños. El 10 de marzo hablé con él y le dije: "Mira, Sergio, todavía podemos confluir. Yo acabo de ganar una consulta. Tengo la obligación y la responsabilidad con la gente que me eligió de ir a primera vuelta, pero podemos hacer equipo. ¿Por qué no hacemos fórmula y salimos adelante?". Y también dijo que no, que él quería ir solo a primera vuelta", relató la exalcaldesa de Bogotá en este noticiero.

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López afirmó, sin embargo, que ella respeta la decisión de Fajardo. "La competencia aquí no es contra Sergio. Él es un hombre privilegiado, pero bien intencionado. Aquí lo que realmente está en riesgo para la clase media (...) es que con la paz total y la reelección que quiere ahora el petrismo invitando a Uribe se dispare la corrupción y la criminalidad", añadió la exalcaldesa de Bogotá, quien agregó que "a nosotros nos ningunea el petrismo porque no somos pobres y el uribismo porque no somos ricos".

Los desencuentros entre López y Fajardo en esta campaña se remontan precisamente al momento cuando la exalcaldesa de Bogotá le propuso sumar fuerzas en una consulta. Fajardo rechazó la propuesta porque explicó que quiere ir directo a la primera vuelta el 31 de mayo. López entonces convocó a otros dos precandidatos, Maurice Armitage y Leonardo Huerta, pero solo aceptó este último, con quien finalmente se midió en las urnas y ahora es su fórmula vicepresidencial. En la entrevista con Noticias Caracol este miércoles, López recordó ese episodio, pero recalcó que no tiene reparos en las decisiones que ha tomado Fajardo en esta campaña.



López, además, se refirió a la suerte de división que hay en el centro de cara a las elecciones presidenciales y aunque lo reconoció fue enfática en que en la izquierda y la derecha ocurre lo mismo.



Según las últimas encuestas de intención de voto, publicadas antes del resultado de las consultas interpartidistas, el senador Iván Cepeda y el abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella figuran como favoritos, seguidos por la congresista de derecha Paloma Valencia y Claudia López.

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Entretanto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró este martes que el Gobierno nacional garantizará la protección de los 14 candidatos presidenciales y sus compañeros de fórmula que participarán en las elecciones del 31 de mayo, en las que se elegirá al sucesor de Gustavo Petro. "Aquí son 14 candidatos a la presidencia con sus fórmulas vicepresidenciales, es decir, que se tomaron medidas para 28 personas", dijo Benedetti luego de liderar una reunión del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (Cormpe).

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL