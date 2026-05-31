Claudia López ya votó en Bogotá: “Hoy se elige quién va a seguir defendiendo su voz”

La candidata presidencial Claudia López, avalada por el movimiento Con Claudia Imparables, ejerció su derecho al voto. Alrededor de las 11 de la mañana, la aspirante llegó acompañada de su pareja, la senadora Angélica Lozano Correa, su madre y su mascota Dulce.

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López ejerció su derecho al voto en la ciudad de Bogotá, en la Universidad Konrad Lorenz de la localidad de Chapinero, junto varios simpatizantes. Después de votar, resaltó la importancia de la participación civil en un día clave para el rumbo político del país, invitando a la ciudadanía a sumarse activamente a la jornada electoral.

"He votado con felicidad, con ilusión, por la Colombia que va a avanzar, por la nación que va a construir sobre lo construido, por el país que va a garantizar el desarrollo, las escuelas, las manzanas del cuidado y las oportunidades para los jóvenes y las mujeres”, dijo



E invitó a todos los colombianos a salir a votar “masivamente”. “El voto es nuestra mayor herramienta para proteger la democracia y decidir nuestro futuro”, declaró.



Además, subrayó que hizo “una campaña bella, constructiva y valiente...Hoy vamos a empezar una nueva historia para Colombia”.

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“Invito a los colombianos a venir a votar con alegría, con esperanza por Colombia, cero miedo, cero rabia. Hoy no se elige presidente, hoy se elige quién lo representa, quién va a seguir defendiendo su voz, sus causas, sus luchas, sus propuestas. Nosotros vamos a estar aquí siempre, en este centro progresista, con carácter, sin corrupción, con justicia social, con salud y trabajo”,

Asimismo, a través de sus redes sociales la candidata expresó que cumplió su misión y que votó para escribir “una nueva historia para las mujeres, la juventud, la educación, las regiones y el país que tanto nos soñamos”.

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La fórmula vicepresidencial de Claudia López, Leonardo Huerta, ejerció su derecho al voto desde la ciudad de Pereira, Risaralda. "En estos últimos meses, junto con Claudia López, hemos recorrido cada región del país invitando a que los ciudadanos voten por quienes representan sus ideas, llevando un mensaje de esperanza, unidad y futuro. Hoy los ciudadanos tienen la oportunidad de respaldar con su voto las ideas y propuestas que consideran mejores para Colombia", aseguró, agregando que espera una jornada electoral en paz.

Así serán las jornadas electorales

Las elecciones presidenciales de Colombia arrancaron este domingo con la apertura de los colegios electorales para más de 41 millones de ciudadanos que están habilitados para votar en primera vuelta por el sucesor del actual mandatario, Gustavo Petro.

La Registraduría Nacional, organizadora de las elecciones, instaló en todo el país 118.346 mesas de votación en 13.489 puestos, de los cuales 6.010 están en áreas urbanas y 7.479 en el área rural.