Elecciones Colombia EN VIVO: se abrieron las urnas para elegir al nuevo mandatario de Colombia

Los colombianos asisten a las urnas nuevamente este domingo 31 de mayo para elegir un nuevo Presidente de la República. La jornada empezó a las 8 de la mañana y termina a las 4 de la tarde, cuando se espera que empiece el preconteo de votos. Más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para participar en estas elecciones, en 1.083 puestos de votación dispuestos por la Registraduría Nacional.

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"El material electoral ya está en todos los municipios de Colombia (...) no tenemos ninguna novedad que indique la necesidad de trasladar alguna mesa o puesto de votación durante la jornada (...) Tenemos que garantizar la tranquilidad y la seguridad ciudadana en una jornada electoral tan importante como la que se viene", aseguró el registrador nacional, Hernán Penagos.



En Bogotá, la Policía Nacional desplegó en las diferentes localidades a más de 11 mil hombres y mujeres, quienes desde el sábado custodiaron los 1.083 puestos de votación dispuestos por la Registraduría Nacional. Además, 15 drones y el helicóptero 'Halcón' de la Policía Nacional cubrirán desde el aire todo el perímetro urbano de los diferentes puestos de votación.



Cabe resaltar que, de los trece candidatos que aparecen en el tarjetón electoral, solo once siguen en la carrera presidencial teniendo en cuenta que en las últimas semanas se retiraron el exministro Luis Gilberto Murillo y el exalcalde Carlos Caicedo. Las autoridades electorales recordaron que los votos que sumen estos dos excandidatos no serán válidos.

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Siga aquí el minuto a minuto de las elecciones presidenciales en Colombia de este domingo:



8:30 a. m. Votó Sergio Fajardo

El candidato del partido Dignidad y Compromiso ya también asistió a las urnas. "Votemos por un CAMBIO. SERIO. SEGURO", escribió en sus redes sociales.



8:30 a. m.: Votó Abelardo de la Espriella

El candidato del movimiento Defensores de la Patria ya asistió a su puesto de votación en Barranquilla para participar en la jornada. Asimismo, su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, votó en Bogotá. "Hoy se define la libertad, la democracia. Vamos a derrotar a la tiranía en primera vuelta", expresó el candidato.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella ejerció su derecho al voto en Barranquilla AFP

Habla el Presidente y el Registrador

En las palabras de apertura, Petro invitó a todos los colombianos a votar porque, según dijo, en estas elecciones se trata de "determinar para dónde va Colombia". "Se define el destino de cada un de ellos, de sus familias y de su país, y es el destino en el corto plazo, en los cuatro años que están por venir, y eso amerita no solo la reflexión sino la decisión de votar", manifestó el presidente.

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Por su parte, el registrador, Hernán Penagos, agradeció que "millones de personas que logran que este ejercicio democrático, con tantos desafíos, en una Nación como la nuestra, se lleve a feliz término. Así que aquí están dadas todas las garantías para que la ciudadanía vote libre y tenga absoluta tranquilidad de los resultados".

Petro acudió a las urnas. AFP

8 a. m. Se abren las urnas

En este momento se habilitan todas las mesas de votación en el país para que los colombianos inicien a votar. En varios lugares de las principales ciudades, desde tempranas horas de la mañana se han registrado filas de personas que estaban esperando la apertura de las urnas.



7:48 a. m. Galán: "Es fundamental que respetemos el resultado"

En el acto de apertura de la jornada electoral, el cual se llevó a cabo en el centro de Bogotá y contó con la presencia de las autoridades nacionales y electorales, el alcalde Carlos Fernando Galán dijo: "Es fundamental que todas las autoridades respetemos el proceso, respetemos el resultado, y las instancias legales y constitucionales en caso de disputa. Que por ningún motivo llamemos a vías de hecho".

7 a. m. Activan PMU en el país

La Policía Nacional activó los Puestos de Mando Unificado (PMU) en todas las regiones. Además, la Policía Nacional de todos los colombianos a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), presenta el Visor de Investigación Criminal Plan Democracia 2026 (VIDEM), se trata de una herramienta estratégica que ha sido diseñada para el seguimiento en tiempo real del comportamiento de posibles hechos asociados a delitos electorales durante la primera vuelta presidencial, que se llevará a cabo el próximo 31 de mayo.

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