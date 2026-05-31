Paloma Valencia votó en Bogotá: “Es nuestro tiempo, que no gane el odio, que gane Colombia"

La candidata presidencial Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, votó este domingo 31 de mayo en el norte de Bogotá con la aspiración de avanzar a la segunda vuelta de las elecciones y convertirse en la primera mujer en llegar a la Presidencia de Colombia.

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"Este es nuestro tiempo. La mujer colombiana nunca ha pasado a una segunda vuelta y tengo la impresión de que esta vez lo vamos a lograr porque las mujeres tenemos que tener un lugar distinto en el país y en la política. Es el momento de que las mujeres alcemos nuestra voz para apoyarnos juntas", afirmó.

A primera hora de la mañana, Valencia acompañó al expresidente Álvaro Uribe, fundador y líder de su partido, a ejercer su derecho al voto en Rionegro, Antioquia.



Luego, se trasladó a la ciudad de Bogotá, donde acudió al puesto de votación con Amapola, su hija de 9 años, quien la ha acompañado durante la campaña en actos públicos.



Tras depositar su papeleta, Valencia entregó el tarjetón a su hija para que lo mostrara a los medios de comunicación.

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"La sorpresa va a ser que los colombianos van a elegir decencia y no la política del espectáculo, sino la política del trabajo y la honradez", agregó la candidata.

Y añadió: “Esto muy feliz, porque siento la felicidad de haber cumplido con una campaña extraordinaria, llena de colombianos que creen en el futuro, que no se vencen, que no hacen trampa, que están del lado correcto de la historia”.

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En el video publicado en sus redes sociales dijo: “Que no gane el odio, que gane Colombia. Que gane el porvenir, que gane nuestros hijos y su futuro”.

Por su parte, su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, ejerció su derecho al voto en el colegio Cedro Golf, en Bogotá. Desde allí, hizo un llamado a la participación de los jóvenes e invitó a sus simpatizantes a acompañarlos en el cierre de la jornada electoral.

Colombianos siguen votando para elegir al nuevo presidente

La Registraduría Nacional, organizadora de las elecciones, instaló en todo el país 118.346 mesas de votación en 13.489 puestos, de los cuales 6.010 están en áreas urbanas y 7.479 en el área rural.

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"El material electoral ya está en todos los municipios de Colombia (...) no tenemos ninguna novedad que indique la necesidad de trasladar alguna mesa o puesto de votación durante la jornada (...) Tenemos que garantizar la tranquilidad y la seguridad ciudadana en una jornada electoral tan importante como la que se viene", aseguró el registrador nacional, Hernán Penagos.

