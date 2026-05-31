Mujer reportada como desaparecida llegó a votar a Piedecuesta, Santander: esto se sabe

En un hecho que ha sorprendido a las autoridades durante la jornada electoral en Santander, Noticias Caracol conoció el hallazgo de una mujer que figuraba en el registro nacional de personas desaparecidas. El suceso tuvo lugar en la mañana de este domingo en uno de los puestos de votación del municipio de Piedecuesta.



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Mujer reportada como desaparecida llegó a votar a Piedecuesta

La identificación de la mujer se logró gracias a los controles de registros biométricos instalados en los puntos de votación del departamento. Según informó el Secretario del Interior desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), la ciudadana se acercó a ejercer su derecho al voto, momento en el que el sistema alertó sobre su situación de desaparición. Tras ser identificada, las autoridades locales procedieron a tomar el caso de manera inmediata y la remitieron a la Fiscalía General de la Nación para los trámites correspondientes.

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Según la Secretaría del Interior, la mujer menciona que no sabía que estaba registrada como desaparecida. Un familiar presuntamente realizó la denuncia en la Fiscalía. Se activó el protocolo. Y avanzan con la investigación. Con los registros biométricos también identificaron a una persona denunciada por el delito de violencia intrafamiliar y otra por delito de violencia sexual. Fueron capturados en Puerto Wilches y Floridablanca.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández Durán, reportó a Noticias Caracol lo siguiente: "Una persona que estaba dentro del esfuerzo de búsqueda de personas que adelanta la Fiscalía como persona desaparecida, de esa persona se puede dar tranquilidad de que apareció".



Balance de la jornada en Santander

Más allá de este particular incidente, las autoridades reportan que la jornada electoral en Santander avanza con tranquilidad en los 825 puestos de votación habilitados en el departamento. Para garantizar la seguridad, se han desplegado 10.000 uniformados en todo el territorio santandereano. En puntos clave, como el Colegio San Pedro Claver, donde están habilitadas más de 10.000 personas para votar, se han registrado largas filas desde tempranas horas, pero sin alteraciones al orden público. Las autoridades mantienen el monitoreo constante para asegurar que el resto del día transcurra sin contratiempos.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL