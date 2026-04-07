¿Cómo la campaña de Paloma Valencia va a integrar a la comunidad LGBTIQ+? Esto respondió

A menos de dos meses de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, los aspirantes para llegar a la Casa de Nariño comparten sus posturas políticas y principales propuestas en entrevista con Noticias Caracol. Este martes el turno fue para la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, quienes hablaron de su rol en la oposición al actual gobierno, su opinión sobre Abelardo de la Espriella y los derechos LGBTIQ+.

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Valencia, por un lado, explicó las dificultades que ha enfrentado al ser senadora de oposición al gobierno Petro. "Lograr desempaquetar el paquete de reformas sociales para que la gente se dé cuenta que el problema no es el título, sino el contenido, ha sido difícil. Estamos ante un gobierno que no le gusta entrar en el debate de los detalles de si eso va a funcionar o no, sino que le gusta el concepto general. Y la gente, a diferencia de todos los gobiernos, le ha comido el cuento", afirmó.

Sobre la actual situación del sistema de salud, uno de los principales temas de estas elecciones, la candidata afirmó: “Los colombianos sin medicamentos, sin citas y las deudas casi que impagables con hospitales, con médicos y con personal de salud (...) Todo lo que nos

propusieron es muchísimo peor que lo que teníamos".



Además, con respecto a la reforma pensional, Valencia sostuvo que los cambios propuestos generan costos para las próximas generaciones: “Cuando usted le dice a la gente que se van a robar los ahorros pensionales de los colombianos para volverlos subsidios, quedan felices los de los subsidios, pero ¿qué pasará en 10 o 15 años cuando la gente que había ahorrado se encuentre con que no hay pensiones?”.



Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo hablan de derechos LGBTIQ+

Juan Daniel Oviedo, por su parte, se refirió a su participación en la campaña como representante del centro político y de la comunidad LGBTIQ+: "Quiero también ser la voz de la población con identidad de género y orientación sexual diversa del país, porque para eso estoy acá, y para eso quiero ser el vicepresidente de todos los colombianos en todas sus versiones”. También resaltó que Valencia es "una mujer inteligente, líder de un partido institucional de derecha, la segunda fuerza política más importante del país, que tiene ideas liberales".



Ante este tema, la candidata manifestó que, en caso de llegar a la Presidencia de la República, respetará la jurisprudencia de la Corte Constitucional, aunque enfatizó en la "autonomía de las familias y la no ideología de género". En ese sentido, explicó: "Un colegio tiene que estar listo para lidiar y para tener un entorno seguro para cualquier niño y que no sea susceptible de discriminación. Y otra cosa es que para hacerlo usted tenga que generarle un conflicto con su género a todos los demás niños. Eso no lo vamos a hacer”.

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Oviedo también se refirió al tema de la ideología de generó: "Soy un representante del centro político que respeta las instituciones y que reconoce que la identidad de género diversa es un sujeto de protección constitucional. (...) Que ahora movimientos cristianos saquen en redes sociales mentiras, diciendo que yo estoy promoviendo el cambio de sexo, es verdaderamente un ataque ramplón a la posibilidad de que estemos teniendo una conversación seria alrededor del país y en los derechos de las personas".



Las propuestas de Paloma Valencia

Por un lado, la propuesta en seguridad de la candidata se divide en tres pilares: sustitución forzosa y generosa de cultivos ilícitos con transformación productiva, reforma a la justicia y seguridad jurídica para la fuerza pública. Valencia señaló lo siguiente sobre el sistema judicial: “La justicia empieza con que usted no lleve la criminalidad al Congreso, sino a la cárcel, porque este país ha venido reciclando una violencia tras otra”. Por su parte, Oviedo propuso el uso de inteligencia para enfrentar la criminalidad fragmentada: “Necesitamos crear una agencia integrada de información de inteligencia que la usemos para lo que es para acabar los criminales y no para hacer chismografía política”.

En el ámbito económico, la prioridad de la fórmula es la formalización de la economía informal. Oviedo identificó como objetivo a los pequeños comerciantes: “Ese señor que vende empanadas, la señora que vende tintos, el pequeño comercio que hoy no tiene acceso al crédito, que hoy no tiene garantías y no tiene seguridad social”.

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Valencia, por su parte, propuso un sistema de subsidios que reemplace programas actuales, enfocado en madres cabeza de hogar y adultos mayores: “Queremos pagar el subsidio del adulto mayor, pero sin robarnos la plata de los ahorros pensionales de los colombianos llevarlo a 320.000 paulatinamente”.

Finalmente, la candidata negó versiones sobre una reunión reciente con Abelardo de la Espriella. Por su parte, Oviedo afirmó que en la propuesta del aspirante de extrema derecha "sus pilares están basados en una aspiración de país de refundar todo. Pero aquí no estamos hablando de una aspiración de país, estamos hablando de una realidad".

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