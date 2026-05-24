Así cerraron campaña Cepeda, De la Espriella, Valencia, López, Fajardo y otros candidatos

Este domingo 24 de mayo se cerraron las campañas presidenciales en plaza pública. Algunos candidatos apostaron sus últimas cartas en eventos políticos multitudinarios en la costa Atlántica, Antioquia y Bogotá. Otros decidieron hacer actos más pequeños y algunos optaron por reuniones privadas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Los políticos que más convocaron ciudadanos fueron Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, entre quienes estaría el nuevo presidente, según han revelado las encuestas. Sin embargo, el voto de los indecisos podría cambiar el panorama electoral. (Lea también: En la recta final de las elecciones presidenciales: ¿cómo se mueve el mapa político del país?)



Iván Cepeda

El senador del Pacto Histórico escogió Barranquilla como su última parada. En la carrera 50, frente a cientos de personas, presentó ocho puntos para explicar cómo gobernaría en caso de ser el próximo presidente.

Aseguró que dialogaría con la oposición, pero se enfocaría en atender a quienes han sido excluidos por décadas y prometió ser “implacable” contra la corrupción y que su administración sería austera, “sin más ceremonias inútiles”.



Su primer acto, de llegar a la Presidencia, sería “rendirle un homenaje nacional a él (Gustavo Petro) por haber cumplido de manera valiente y coherente al pueblo colombiano”, expresó durante su discurso. “Voy a ser su presidente en primera vuelta”, sostuvo.



Abelardo de la Espriella

El abogado cerró su campaña en Medellín, Antioquia, departamento del que es oriunda la familia de la esposa del candidato.



En la Plaza de Toros de La Macarena, en la que hubo una masiva asistencia de ciudadanos, De la Espriella dijo que “el milagro apenas comienza”, asegurando que recorrió 80 municipios en 21 departamentos. “Ha sido una campaña dura y compleja, pero no pasa nada; Dios les entrega sus batallas más complejas a sus mejores soldados”, sostuvo.

Publicidad

Dijo que, en caso de ser elegido, estaría presente en los territorios y no haría viajes internacionales.



Paloma Valencia

El Movistar Arena, en Bogotá, fue el sitio que escogió la senadora para cerrar su campaña. “Los hombres les encomiendan a las mujeres, lo más valioso que tienen sus hijos, y hoy queremos pedirles que nos encomienden el futuro de esos hijos eligiendo la primera mujer presidente de Colombia”, expresó en su discurso.

En su cierre de campaña estuvo acompañada por los precandidatos de la Gran Consulta por Colombia. De ellos, aseguró, tomará varios de los puntos que tenían en sus programas de gobierno.

Publicidad

“Tenemos que reconocer que esto es difícil, pero haciendo equipo con este equipo de gente maravillosa que nos está acompañando ahí, vamos a ganar, vamos a ganar aunque les duela a los extremos”, declaró su fórmula Juan Daniel Oviedo.



Claudia López

La exalcaldesa sostuvo reuniones privadas con su equipo de campaña y aseguró que su verdadero cierre de campaña será en las calles y de manera digital. El lunes irá a Cartagena, el jueves a Cali y el viernes regresará a Bogotá para el debate final de Colombia Decide 2026, de Noticias Caracol.

“Eventos en tarima con políticos en tarima no es nuestro estilo, pero además aquí no tenemos un solo minuto que perder. Aquí vamos a hacer la campaña permitida, repartir volantes en calle, pasear por los diferentes municipios, seguir haciendo campaña en medios y digital, hacer una jornada de cierre 24 horas en digital, es algo que tenemos perfectamente permitido por ley, es nuestro estilo de campaña, así lo hemos hecho todo este año, así que vamos a cerrar como empezamos: en la calle, en los medios, en el debate y en digital”, expresó.



Sergio Fajardo

El profesor tampoco hizo plaza pública y llegó a la comuna 13 de Medellín para conversar con sus simpatizantes, acompañado de Edna Bonilla, su fórmula vicepresidencial.

“Empecé hace 26 años y medio a pie aquí en Medellin y mire dónde estamos terminando la Campaña. Este es el testimonio del camino que hemos recorrido de nosotros es nuestro camino. Hemos luchado contra la corrupción contra el clientelismo, hemos siempre dicho que con esa violencia, esa confrontación, no se puede transformar el territorio”, afirmó. (Lea también: La Clave de los resultados de la encuesta Invamer sobre la intención de voto en Colombia)



Cierres de campaña de otros candidatos

Mauricio Lizcano lo hizo en su tierra, Caldas, donde se reunió con líderes, comerciantes y ciudadanos para escuchar las necesidades de diferentes comunidades en Manizales.

Carlos Caicedo visitó Ciénaga, en Magdalena, donde realizó una caravana y un evento para conmemorar su cierre de campaña.

Publicidad

Miguel Uribe Londoño recorrió Manizales para hablar con comerciantes y diversos ciudadanos sobre lo que propone para solucionar la crisis de seguridad en el país.

Una caravana de motos acompañó a Sondra Macollins en Bogotá. Se refirió al partido digital colombiano como una forma de inclusión para diferentes sectores. También expuso su propuesta en salud...

Publicidad

En Cali, Santiago Botero habló de sus propuestas en materia económica, justicia y seguridad. Asimismo, buscó consolidar su mensaje de romper el sistema como movimiento político.

Roy Barreras no realizó evento de cierre, pero dará rueda de prensa el lunes en la Plaza Núñez para dar un anuncio importante.

NOTICIAS CARACOL