¿Cómo marcar el tarjetón el 31 de mayo y cuándo un voto puede quedar anulado? Registraduría explica

A pocos días de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, el registrador nacional, Hernán Penagos, entregó detalles sobre la organización de la jornada electoral, el comportamiento de las votaciones en el exterior y las recomendaciones para que los ciudadanos puedan marcar correctamente el tarjetón y evitar que su voto sea anulado.

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Durante una entrevista con Noticias Caracol, el funcionario señaló que más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar en estas elecciones, de los cuales cerca de 1,4 millones residen fuera del país. Según explicó, existe expectativa por una alta participación ciudadana, teniendo en cuenta el aumento en la asistencia a las urnas registrado durante las elecciones legislativas.

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Penagos indicó que el censo electoral está compuesto por aproximadamente 21 millones de mujeres y 20 millones de hombres, mientras que las autoridades continúan avanzando en la distribución del material electoral en todo el territorio nacional y en los consulados habilitados en el exterior.



¿Cómo marcar el tarjetón y en qué casos puede quedar anulado?

Uno de los temas que más dudas genera entre los votantes es la manera correcta de marcar el tarjetón electoral. Frente a esto, el registrador explicó que la ley establece que un voto es válido siempre que quede clara la intención del elector. "Si está marcando dentro de la casilla ya está definiendo que hay intención de votar por ese candidato", explicó.



Esto significa que no es obligatorio marcar únicamente con una "X", pues los ciudadanos pueden hacer círculos, rayas, signos o incluso escribir palabras dentro de la casilla del candidato de su preferencia, siempre y cuando la intención del voto sea evidente. Por ejemplo, si una persona escribe una palabra o hace cualquier señal dentro de una sola casilla, el voto contará para ese candidato.

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Incluso si se trata de expresiones negativas o insultos, el voto sigue siendo válido porque la marca quedó asociada a una única opción.

Sin embargo, el voto puede quedar anulado en varias situaciones: una de ellas ocurre cuando el elector marca dos candidatos diferentes, ya que en ese caso no es posible determinar cuál era la verdadera intención del votante.

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También existe el riesgo de anulación cuando la marca se sale del recuadro y genera confusión entre dos opciones. Según explicó Penagos, si la línea o la señal invade otra casilla o atraviesa buena parte del tarjetón, el jurado podría considerar el voto como nulo.

Otra recomendación es evitar escribir mensajes o hacer dibujos en casillas de candidatos distintos al elegido. Si una persona marca un candidato y en otra casilla escribe comentarios negativos o realiza otra señal, el voto quedará invalidado por contener más de una marcación.

El registrador recordó además que los ciudadanos pueden pedir un nuevo tarjetón en caso de equivocarse al momento de votar. Para hacerlo, deben informar al jurado de votación antes de depositar el voto en la urna. El tarjetón dañado será anulado y destruido en presencia del elector, quien recibirá uno nuevo para repetir el proceso.



Más de 13.000 puestos de votación y material con geolocalización

La Registraduría confirmó que para esta jornada electoral estarán habilitados cerca de 13.000 puestos de votación y más de 122.000 mesas en todo el país. Penagos aseguró que el traslado del material electoral se realiza con acompañamiento de la Policía, el Ejército y la Armada Nacional. Además, explicó que cada kit electoral cuenta con sistemas de georreferenciación que permiten rastrear su recorrido desde los centros de distribución hasta los municipios donde serán utilizados.

Sobre el proceso electoral fuera del país, la Registraduría informó que las votaciones avanzan sin mayores contratiempos. El registrador explicó que durante el primer día se registraron largas filas en algunos consulados de Estados Unidos y Reino Unido debido a la alta asistencia de colombianos residentes en esos países, especialmente porque coincidió con una jornada festiva.

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Para estas elecciones, la Registraduría aumentó el número de mesas en el exterior, pasando de 2.600 hace cuatro años a 3.600 en esta ocasión. También fueron designados 65 delegados para supervisar el proceso en distintos consulados alrededor del mundo. Recuerde que para ejercer el derecho al voto en Colombia únicamente se acepta la cédula de ciudadanía en cualquiera de sus formatos vigentes:



Cédula amarilla con hologramas.

Cédula en policarbonato.

Cédula digital en dispositivos móviles autorizados.

Otros documentos como licencias de conducción, pasaportes, libretas militares o comprobantes de trámite no son válidos para la identificación en el proceso electoral.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co