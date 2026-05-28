¿Cómo se garantiza la seguridad de candidatos con Plan Democracia? Esto dijo mindefensa

A pocos días de una de las jornadas electorales más determinantes para el futuro del país, el Gobierno Nacional ha puesto en marcha un despliegue sin precedentes para garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

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En una entrevista exclusiva para Noticias Caracol, el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Arnulfo Sánchez, detalló los alcances del denominado Plan Democracia, una estrategia integral diseñada no solo para combatir la violencia armada, sino también para prevenir los delitos electorales y proteger la infraestructura tecnológica del país.

El ministro Sánchez calificó a la Fuerza Pública como "el escudo que va a proteger las próximas elecciones; un escudo que no puede votar, son nuestros militares y policías que no pueden votar, pero van a arriesgar la vida para que ustedes voten", afirmó el funcionario, subrayando el sacrificio de los uniformados que han suspendido vacaciones y otras actividades para asegurar la transparencia del proceso.



Despliegue y niveles de protección

La magnitud de la operación, según el ministro, es histórica. Un total de 408.000 hombres y mujeres han sido desplegados por todo el territorio nacional. De esta cifra, 228.000 pertenecen a las Fuerzas Militares y 120.000 a la Policía Nacional. Adicionalmente, 60.000 efectivos brindarán apoyo logístico desde 35 puestos de mando articulados a nivel regional.



El ministro explicó que el plan se enfoca en cuatro niveles críticos de protección:



Candidatos presidenciales: Se brinda seguridad personalizada a los “13 aspirantes”. Sánchez destacó que se han duplicado sus esquemas de protección, permitiendo el desarrollo de más de 600 eventos públicos con total garantía. Electores: Se busca proteger “a los más de 41 millones de colombianos” habilitados para sufragar. Sistema electoral: Vigilancia física de 13.489 puestos de votación. Infraestructura cibernética: Blindaje contra posibles ataques a los sistemas de conteo y datos.

El mapa de riesgo y la amenaza terrorista

A pesar del despliegue, el panorama no está exento de retos. El ministro reconoció que, aunque en 2022 se registraron 600 atentados terroristas, este año la cifra ronda los 170 incidentes. El Plan Democracia ha priorizado 67 municipios bajo vigilancia especial: 32 de ellos por riesgo de acciones violentas de grupos criminales y 38 por probabilidad de corrupción o delitos electorales (con tres municipios donde convergen ambos riesgos).



Las zonas de mayor atención se localizan en el suroccidente del país, específicamente en el Cauca (límites con Tolima y Huila), el Catatumbo y el Bajo Cauca antioqueño. Según el ministro, los principales responsables de las amenazas son las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y el Eln. Sánchez fue enfático al señalar que el terrorismo es una "muestra de debilidad" de estos grupos, quienes buscan generar zozobra a través de lo que denominó "marketing terrorista" en redes sociales.



Conflictos regionales y desplazamientos

Uno de los puntos de mayor preocupación es la situación en Guaviare, donde enfrentamientos entre disidencias han dejado, según reportes iniciales, han dejado alrededor de 50 muertos.

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El ministro Sánchez admitió que la confrontación es "demasiado cruda" y que se han interceptado vehículos con menores de edad reclutados. No obstante, aseguró que estas luchas internas no han afectado directamente los puestos de votación en zonas como Charras, y que la tropa está avanzando a pesar de las dificultades meteorológicas.

En cuanto al constreñimiento al elector, el ministro citó un estudio de la Misión de Observación Electoral (MOE) que indica que no existe una correlación directa entre la presencia de grupos criminales y la decisión final del ciudadano en las urnas. "La mejor defensa para la democracia es que todos los colombianos salgamos a votar", insistió.



Desinformación, la amenaza invisible

Más allá de los explosivos, el ministro alertó sobre la volatilidad en redes sociales. Identificó la desinformación como el segundo riesgo más grande a nivel global, advirtiendo que el lenguaje de odio y las noticias falsas pueden elevar los ánimos y generar eventos violentos tras conocerse los resultados.



Recompensas y transparencia

Para incentivar la denuncia ciudadana, el Gobierno ha dispuesto una ambiciosa tabla de recompensas:



Hasta 50 millones de pesos por denunciar delitos electorales (Línea 157).

por denunciar delitos electorales (Línea 157). Hasta 200 millones de pesos por información que evite atentados terroristas (Línea 107).

por información que evite atentados terroristas (Línea 107). Hasta 1.000 millones de pesos por información que permita proteger la vida de los candidatos.

El ministro concluyó su intervención con un llamado a la transparencia y la participación masiva: "Que gane la democracia, que gane Colombia, que gane el futuro de todos nuestros hijos y nuestros nietos". (Lea también: Esta es la multa por no asistir como jurado de votación en las elecciones del 31 de mayo)

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*** Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.