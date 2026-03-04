Colombia se prepara para elegir un nuevo Congreso de la República para el período 2026-2030 y lo hará este domingo 8 de marzo. Los ciudadanos habilitados para votar, que la Registraduría indica que son 40.036.238 dentro del territorio nacional y 1.250.846 en el exterior, podrá elegir los próximos miembros del Senado y la Cámara de Representantes. Asimismo, si así lo deciden, podrán votar por alguno de los precandidatos de las tres consultas presidenciales que también se deciden ese día.

Los ciudadanos colombianos en el exterior ya comenzaron a votar, ya que el período para hacerlo inició el lunes 2 de marzo y se extiende hasta el domingo, día en el que votan los ciudadanos dentro del territorio nacional. Tenga en cuenta que ese día de elecciones, el primero del año, se deciden las curules de Senado Nacional, la circunscripción especial de Senado Indígena, las circunscripciones de territoriales de Cámara de Representantes, y las especiales de Cámara de Indígena, Afrodescendientes y CITREP. También se deciden los candidatos presidenciales de tres consultas: la Gran Consulta por Colombia, el Frente por la Vida y la Consulta de las Soluciones.



De acuerdo con la ley, existen diferentes beneficios por participar en las elecciones ordinarias de Colombia. Estos beneficios existen con el fin de promover la participación política. La Registraduría Nacional del Estado Civil explicó que los beneficios se otorgan a los ciudadanos que voten y guarden su respectivo certificado electoral, el cual debe estar debidamente diligenciado y firmado por el jurado de votación de la mesa. La ley indica que por votar, los ciudadanos tienen derecho a "media jornada de descanso compensatorio remunerado".



¿Cómo pedir medio día libre por votar en las elecciones de Congreso del 8 de marzo? Esto dice la ley

De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 403 de 1997, "el ciudadano tendrá derecho a media jornada de descanso compensatorio remunerado por el tiempo que utilice para cumplir su función como elector". Este descanso de compensatorio se disfrutar durante el mes siguiente al día de la votación, pero debe ser de común acuerdo con el empleador.

La Registraduría es enfática en decir que, según el artículo 2 del Decreto 2959 de 1997, el certificado electoral solo se podrá utilizar una vez para cada beneficio, los cuales expirarán con la realización de nuevas elecciones ordinarias. Aunque, debe tener en cuenta que es diferentes en el caso del beneficio de compensatorio. "Para el caso de jurados es de un día, que debe ser tomado dentro de los 45 días siguientes a la elección, y que para los votantes es de medio día, el cual debe ser disfrutado dentro de los 30 días siguientes a la elección", indicó la entidad.

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones y derechos al momento de pedir el medio día libre por votar en las elecciones de Congreso del 8 de marzo:



El empleador no podrá negarse a reconocer el día compensatorio de descanso remunerado.

El ciudadano debe acordar con su empleador cuando tomará el respectivo medio día de compensatorio.

En caso de que le nieguen el beneficio, si se trata de un empleado de una entidad pública, puede presentar una acción de cumplimiento.

En caso de que le nieguen el beneficio si es empleado de empresa privada, pueden presentar una queja ante el Ministerio de Protección Social o la Oficina del Trabajo.

Otros beneficios por votar en las elecciones de Congreso del 8 de marzo

Prelación en caso de obtener un empate en los resultados de los exámenes de ingreso a las instituciones públicas o privadas de educación superior.

Reducción de un mes en el tiempo de prestación del servicio militar obligatorio si son soldados bachilleres o auxiliares bachilleres y dos meses si son soldados campesinos o soldados regulares.

Beneficios en la adjudicación de becas educativas, predios rurales y subsidios de vivienda ofrecidos por el Estado en casos de igualdad de condiciones estrictamente establecidas en un concurso abierto. Un tratamiento similar tendrán en caso de igualdad de puntaje en una lista de elegibles cuando se trate de un empleo de carrera con el Estado.

Estudiantes de una institución oficial de educación superior tendrán derecho a un descuento del 10% en el costo de la matrícula, según el artículo 1, de la Ley 815 de 2003, con la cual se agregan nuevos estímulos al sufragante.

Descuento del 10% en el valor de la expedición del pasaporte que solicite durante los 4 años siguientes a la votación, por una sola vez.

Descuento del 10% del valor en el trámite inicial y expedición de duplicados de la Libreta Militar; por duplicados de la cédula de ciudadanía, del segundo duplicado en adelante.

