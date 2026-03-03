La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que en las elecciones del próximo 8 de marzo, en las que se elegirá el Congreso de la República para el período 2026-2030, 41.287.084 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto en Colombia y en el exterior. La entidad, encargada de la organización de las elecciones, dio a conocer que se dispondrán 125.259 mesas, distribuidas en 13.746 puestos de votación.

De los ciudadanos colombianos habilitados para votar, la Registraduría indicó que 21.236.349 son mujeres y 20.050.735 son hombres. "En el exterior, 1.250.846 personas (683.287 mujeres y 567.559 hombres) están habilitadas para votar en 1.945 mesas (el 8 de marzo) y 1.387 (del 2 al 7 de marzo), distribuidas en 253 puestos de votación de 67 países", agregó la entidad, explicando el proceso de elecciones para ciudadanos que residen y están inscritos en el exterior. (Le puede interesar: ¿Fue elegido como jurado de votación para elecciones del 8 de marzo? Estos son sus beneficios).



El domingo 8 de marzo, además de elegir los miembros para el próximo período de Senado y Cámara de Representantes, también se tiene la opción de participar en alguna de las tres consultas presidenciales: la Gran Consulta por Colombia, el Frente por la Vida y la Consulta de las Soluciones. Quienes resulten ganadores de cada consulta participarán como candidatos en las elecciones de primera vuelta presidencial del domingo 31 de mayo.



Lea: ¿Cómo consultar el puesto de votación para las Elecciones de Congreso del 8 de marzo? Paso a paso



¿Qué beneficios tiene un ciudadano por votar en las elecciones de Congreso del 8 de marzo?

La Registraduría Nacional del Estado Civil dio a conocer algunos de los beneficios que tiene los ciudadanos que participen de las elecciones del Congreso de la República que se celebran el próximo domingo 8 de marzo. Tenga en cuenta que los beneficios se otorgan a las personas que guarden su certificado electoral, el cual debe estar debidamente diligenciado y firmado por el jurado de votación de la mesa.

De acuerdo con la entidad, el certificado electoral se entrega a los votantes para garantizar el disfrute de la serie de beneficios estipulados en la Ley 403 de 1997. Estos son algunos de los beneficios que otorgará votar en la siguiente elección:



Prelación en caso de obtener un empate en los resultados de los exámenes de ingreso a las instituciones públicas o privadas de educación superior.

Reducción de un mes en el tiempo de prestación del servicio militar obligatorio si son soldados bachilleres o auxiliares bachilleres y dos meses si son soldados campesinos o soldados regulares.

Beneficios en la adjudicación de becas educativas, predios rurales y subsidios de vivienda ofrecidos por el Estado en casos de igualdad de condiciones estrictamente establecidas en un concurso abierto. Un tratamiento similar tendrán en caso de igualdad de puntaje en una lista de elegibles cuando se trate de un empleo de carrera con el Estado.

Estudiantes de una institución oficial de educación superior tendrán derecho a un descuento del 10% en el costo de la matrícula, según el artículo 1, de la Ley 815 de 2003, con la cual se agregan nuevos estímulos al sufragante.

Descuento del 10% en el valor de la expedición del pasaporte que solicite durante los 4 años siguientes a la votación, por una sola vez.

Descuento del 10% del valor en el trámite inicial y expedición de duplicados de la Libreta Militar; por duplicados de la cédula de ciudadanía, del segundo duplicado en adelante y a media jornada de descanso compensatorio remunerado por el tiempo que utilice para sufragar.