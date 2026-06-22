Conclusión de la cumbre poselectoral y balance de organismos: ministro Benedetti habló del proceso

Mientras avanza el proceso de escrutinio de la segunda vuelta presidencial, representantes de las principales entidades encargadas de vigilar y garantizar la transparencia electoral enviaron un mensaje de tranquilidad a los colombianos. En una cumbre interinstitucional realizada este 22 de junio, organismos de control, autoridades electorales y observadores coincidieron en destacar la legitimidad del proceso y el funcionamiento de los mecanismos establecidos para atender reclamaciones y verificar los resultados.



El encuentro contó con la participación del presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Ricardo Quiroz; el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach; la directora nacional de la Misión de Observación Electoral (MOE); y el ministro del Interior, Armando Benedetti, entre otros actores involucrados en el seguimiento de la jornada democrática.

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Uno de los principales mensajes estuvo relacionado con las garantías que tendrán las campañas para presentar reclamaciones dentro de las diferentes etapas del escrutinio.

CNE garantiza atención a todas las reclamaciones

El presidente del Consejo Nacional Electoral explicó que actualmente se están tramitando las solicitudes que puedan presentar las campañas en las instancias correspondientes. "Estamos tramitando, estamos ayudando a los dos candidatos. Hoy a nivel departamental se tendrán las solicitudes de las campañas, las reclamaciones que tengan. Una vez lleguen las actas a nivel departamental, el Consejo Nacional Electoral tomará la audiencia de escrutinio nacional. Se van a atender todas las solicitudes", señaló.



Quiroz detalló además que el sistema electoral contempla varias etapas de revisión antes de llegar al nivel nacional. "Lo que se hace en lo municipal infiere en lo departamental y si no se resuelve ahí llegará a nivel nacional", explicó.



El magistrado aseguró que todas las solicitudes presentadas por las campañas serán estudiadas y reiteró que existen las garantías necesarias para que los ciudadanos tengan confianza en el proceso. "Esperamos que todas las solicitudes puedan ser resueltas por parte de las dos campañas", manifestó, al tiempo que pidió tranquilidad a los votantes al señalar que cada sufragio será contado en alguna de las más de 121.000 mesas instaladas para la jornada electoral.

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Respecto a los tiempos para conocer los resultados definitivos, recordó que en la primera vuelta los escrutinios tardaron cerca de tres días debido a la recepción de actas provenientes de distintas regiones del país, algunas de difícil acceso.

La MOE destaca un balance positivo de la jornada

Por su parte, la directora nacional de la Misión de Observación Electoral presentó un balance favorable sobre el desarrollo de las elecciones. "El día de ayer no se presentaron hechos de gravedad que pudieran afectar ni la paz electoral ni tampoco el libre desarrollo de las votaciones", afirmó.

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La representante de la organización consideró que este panorama permite que el proceso de escrutinio avance bajo condiciones adecuadas y con las garantías necesarias para todos los actores políticos.

"Aquí no hay prisa para que ellos hagan el trabajo como lo deben hacer para que le den garantías a las dos campañas", sostuvo. Asimismo, destacó que tanto los ciudadanos como las campañas tienen la posibilidad de revisar la trazabilidad del proceso electoral, lo que fortalece la transparencia y la confianza institucional.

La directora de la MOE también resaltó el papel desempeñado por el Ministerio del Interior durante los últimos 15 meses de preparación electoral y valoró la coordinación entre las diferentes entidades involucradas.

Según indicó, esta articulación institucional refleja una muestra de "madurez política" en el manejo del proceso democrático.

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Durante su intervención, la representante de la MOE reconoció que continúan los esfuerzos para mejorar aspectos relacionados con prácticas irregulares como la compra de votos, el constreñimiento al elector y las dificultades que pueden presentarse en algunas zonas para expresar libremente posiciones políticas.

Sin embargo, aclaró que los reportes analizados hasta el momento no permiten cuestionar la legitimidad de las elecciones. "No hemos encontrado ningún tipo de hechos que de manera reiterada nos permitan señalar que tenemos un proceso electoral que no sea legítimo", afirmó.

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Añadió que las situaciones detectadas corresponden a hechos aislados que suelen presentarse en distintos procesos electorales y que deben seguir siendo objeto de seguimiento y mejora.

Procuraduría descarta dudas sobre el proceso

El procurador general, Gregorio Eljach, también respaldó la transparencia de la jornada. "En general no encontramos ninguna razón poderosa para poner en duda el trámite de todo el proceso electoral", manifestó.

El jefe del Ministerio Público agradeció al Gobierno Nacional, a las autoridades electorales, a los organismos de control, a las organizaciones observadoras y a todos los actores que participaron en la organización y vigilancia de las elecciones.

Además, enfatizó que la actuación de la Procuraduría se ha desarrollado bajo criterios de neutralidad e imparcialidad. "Hemos sido absolutamente neutrales, imparciales y seguimos trabajando por la garantía de los derechos", indicó.

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Eljach también fue enfático al señalar que no existe información que indique la ocurrencia de fraude dentro del proceso electoral.

El ministro de Interior se refirió al proceso

Al término del encuentro, el ministro del Interior, Armando Benedetti, compartió sus impresiones sobre las conclusiones alcanzadas durante la reunión. Aunque señaló que no sabía si la palabra adecuada era "satisfactorio", aseguró que la conversación le permitió comprender mejor algunos aspectos del proceso electoral.

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"Comprendo mucho mejor lo que está sucediendo, porque hay temas que son relevantes pero uno no los comprende completamente. Yo me llevo esas observaciones para discutirlas con el presidente", expresó.

Frente a las posibles manifestaciones que puedan surgir durante los próximos días, el ministro reiteró el respeto por el derecho a la protesta. "Toda congregación que se haga pacífica, que sea para protestar, es bienvenida", afirmó, al tiempo que rechazó cualquier expresión de violencia.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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Hcarrenb@caracoltv.com.co