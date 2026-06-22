Donald Trump compartió nuevo mensaje para el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió un nuevo mensaje este lunes en referencia a la victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial de Colombia. El abogado obtuvo un victoria de poco menos del 1 % de diferencia, cerca de 248.000 votos, con respecto al otro candidato, Iván Cepeda.



El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ya había compartido un mensaje en la noche del domingo tras conocerse los resultados de preconteo de las elecciones presidenciales de Colombia. "La administración Trump espera trabajar estrechamente con su próxima administración para impulsar la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos y fortalecer nuestros lazos económicos. A Colombia le esperan días mejores", escribió el funcionario estadounidense en su cuenta de X.



"¡Felicitaciones a (¡EL TIGRE!), Abelardo de la Espriella, el nuevo presidente de Colombia! Fue un gran honor para mí brindarle mi apoyo, y espero trabajar juntos para construir una relación sólida entre Colombia y los Estados Unidos de América, que traerá nuevos niveles de grandeza para ambos países", se lee en el mensaje de Donald Trump compartido en su cuenta de Truth Social este lunes 22 de junio. El día anterior, Trump ya había reaccionado a la victoria de De la Espriella con un breve mensaje: "He won, BIG", que se puede traducir como "ganó en grande".

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