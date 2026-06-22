En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ABELARDO DE LA ESPRIELLA
IVÁN CEPEDA
COLOMBIA DECIDE
MUNDIAL 2026
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote elecciones 2026
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Elecciones Colombia  / Donald Trump compartió nuevo mensaje para el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella

Donald Trump compartió nuevo mensaje para el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella

El presidente estadounidense Donald Trump compartió un nuevo mensaje en relación con la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 22 de jun, 2026
Comparta en:
Donald Trump compartió nuevo mensaje para el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella
Donald Trump y Abelardo de la Espriella.
Andrew Harnik/Getty Images/Juan Barreto/AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió un nuevo mensaje este lunes en referencia a la victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial de Colombia. El abogado obtuvo un victoria de poco menos del 1 % de diferencia, cerca de 248.000 votos, con respecto al otro candidato, Iván Cepeda.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ya había compartido un mensaje en la noche del domingo tras conocerse los resultados de preconteo de las elecciones presidenciales de Colombia. "La administración Trump espera trabajar estrechamente con su próxima administración para impulsar la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos y fortalecer nuestros lazos económicos. A Colombia le esperan días mejores", escribió el funcionario estadounidense en su cuenta de X.

"¡Felicitaciones a (¡EL TIGRE!), Abelardo de la Espriella, el nuevo presidente de Colombia! Fue un gran honor para mí brindarle mi apoyo, y espero trabajar juntos para construir una relación sólida entre Colombia y los Estados Unidos de América, que traerá nuevos niveles de grandeza para ambos países", se lee en el mensaje de Donald Trump compartido en su cuenta de Truth Social este lunes 22 de junio. El día anterior, Trump ya había reaccionado a la victoria de De la Espriella con un breve mensaje: "He won, BIG", que se puede traducir como "ganó en grande".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Noticia en desarrollo...

Últimas Noticias

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella ejerció su derecho al voto en Barranquilla
Elecciones Colombia

Ventaja de Abelardo De la Espriella es la más estrecha en elecciones presidenciales colombianas

Las 13 frases del primer discurso de Abelardo de la Espriella como presidente electo
Elecciones Colombia

Las 13 frases clave del primer discurso de Abelardo de la Espriella como presidente electo

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Elecciones presidenciales 2026

Elecciones Presidenciales Colombia

Abelardo de la Espriella

Donald Trump

Estados Unidos

Publicidad

Publicidad

Publicidad