Invamer: Paloma Valencia, Claudia López y Daniel Quintero lideran intención de voto en consultas

Invamer presentó los resultados de la encuesta Colombia Opina sobre la intención de voto de cara a las elecciones de las consultas interpartidistas del 8 de marzo, en los cuales se medirán los precandidatos de La Gran Consulta, la Consulta de las Soluciones y el Frente por la Vida, con el objetivo de definir quiénes serán los candidatos para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.

Primero, la encuesta planteó la pregunta sobre cuál es la probabilidad de que usted vote en esas elecciones. Definitivamente sí votaría (46,4%), probablemente sí votaría (20,1%), no sabe aún si votaría o no (15,0%), probablemente no votaría (6,6%), definitivamente no votaría (11,3%) y no sabe/ no responde (0,6%)



Luego, la encuesta preguntó si pedirá el tarjetón de las consultas interpartidistas. A lo que los encuestados respondieron 62,6 por ciento por el sí y el 37,4 por ciento por el no.



Posteriormente, se midió por cuál consulta votaría. En estos resultados, La Gran Consulta tendría el 34,3 por ciento de participación; la Consulta de las Soluciones, el 13 por ciento; y el Frente por la Vida, el 8,9 por ciento. En tanto, el 43,9 por ciento no sabe o no responde por cual consulta realizaría el sufragio.

¿Por cuál de los siguientes participantes en las consultas votaría usted?

La Gran Consulta por Colombia



Paloma Valencia: 41,6 por ciento

41,6 por ciento Juan Manuel Galán: 12,2 por ciento

Juan Daniel Oviedo: 10,4 por ciento

Vicky Dávila: 10,4 por ciento

Juan Carlos Pinzón: 8,4 por ciento

Enrique Peñalosa: 6,2 por ciento

Aníbal Gaviria: 4,8 por ciento

Mauricio Cárdenas: 3,6 por ciento

David Luna: 2,4 por ciento

De esta manera, Paloma Valencia sería la elegida por la Gran Consulta por Colombia para ir a la primera vuelta presidencial, representando al sector de la derecha y al uribismo en estas elecciones. En el debate de Noticias Caracol, Valencina señaló que puede ser la primera mujer presidenta de Colombia. Se describió como una mujer de resultados, con las manos limpias. “Dediquémonos a una Colombia segura, llena de oportunidades”, añadió.

#ColombiaDecide2026 | Según la encuesta Invamer Colombia Opina, Paloma Valencia, con el 41,6 %, obtendría el mayor número de votos de La Gran Consulta por Colombia, que se realizará este 8 de marzo.

Consulta de las Soluciones



Claudia López: 92,9 por ciento

92,9 por ciento Leonardo Huerta: 7,1 por ciento

Así las cosas, Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, representaría a esta consulta en la primera vuelta del 31 de mayo. La candidata ha manifestó que acabar con la corrupción requiere ganar sin corrupción. “No robarse la plata de la gente. Y llegar a recuperar la salud, la seguridad y combatir la impunidad, que son los dolores de los colombianos. Vamos a ganar y a gobernar sin corrupción”, indicó.

Frente por la Vida



Daniel Quintero: 68, 1 por ciento

68, 1 por ciento Roy Barreras: 23 por ciento

Edison Lucio Torres: 4,2 por ciento

Martha Bernal: 2,7 por ciento

Héctor Elías Pineda: 2 por ciento

Daniel Quintero se impondría en la consulta del Frente por la Vida, superando a Roy Barreras. El exalcalde de Medellín ha mencionado que no es un político de carrera, “soy un ingeniero que resuelve problemas y que ha tenido el valor de enfrentar a las mafias. Se necesita valor para hacer los cambios que necesita el país. Es necesario un reseteo, que no solo es la Constituyente sino tecnología".

Los ganadores de estas consultas se medirán en primera vuelta con candidatos como Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo, Clara López, Santiago Botero, Miguel Uribe, Luis Gilberto Murillo, Carlos Caicedo, Luis Carlos Reyes, Daniel Palacios, Maurice Armitage, Mauricio Lizcano, Sondra Macollins o Juan Fernando Cristo.



Ficha técnica:

EMPRESA QUE REALIZÓ LA ENCUESTA: INVAMER S.A.S.

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: Noticias Caracol y Blu radio.

FUENTE DE FINANCIACIÓN: Noticias Caracol y Blu radio.

PROPÓSITO DEL ESTUDIO: conocer la percepción del universo representado según el contenido de este informe y las preguntas textuales que hacen parte del mismo.

UNIVERSO REPRESENTADO: hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos y de todas las regiones de Colombia a las que se refiere el artículo 45 de la ley 2056 de 2020.

TEMAS CONCRETOS A LOS QUE SE REFIERE: intención de voto en las próximas elecciones de Presidente de Colombia, estado de ánimo, aprobación del Presidente, imagen de instituciones de Colombia, principal problema por resolver en el país, aceptación respecto a leyes, propuestas o afirmaciones del momento.

PERSONAS E INSTITUCIONES POR QUIEN SE INDAGÓ:

Personas: Sergio Fajardo Valderrama, Juan Manuel Galán, Claudia López, Juan Daniel Oviedo, David Luna, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, Mauricio Lizcano, Maurice Armitage, Enrique Peñalosa, Miguel Uribe Londoño, Daniel Palacios, Felipe Córdoba, Paloma Valencia, Vicky Dávila, Abelardo de la Espriella, Juan Carlos Pinzón, Germán Vargas Lleras, Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero, Carlos Caicedo, Luis Gilberto Murillo, Luis Carlos Reyes, Juan Fernando Cristo, Santiago Botero, Clara López, Sondra Macollins, Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez, Héctor Elías Pineda, Edison Lucio Torres Moreno, Martha Viviana Bernal, Daniel Quintero Calle, Gustavo Petro, Álvaro Uribe Vélez, Andrés Pastrana Arango, Ernesto Samper Pizano, Juan Manuel Santos, César Gaviria Trujillo, Iván Duque Márquez, La presidenta Interina de Venezuela Delcy Rodríguez, El Presidente electo de Estados Unidos Donald Trump, El Presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, El Presidente de El Salvador Nayib Bukele, El presidente de Argentina Javier Milei.

Instituciones: La Iglesia Católica, El Congreso, La Fiscalía General, Las Fuerzas Militares, La Policía, Los Sindicatos, Los empresarios, Los medios de comunicación, La Corte Constitucional, La Junta Directiva del Banco de la República, La Procuraduría General, La Contraloría General, El sistema judicial colombiano, Los Partidos Políticos, La Corte Suprema de Justicia, La JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), El ELN, Las redes sociales, La Registraduría Nacional del Estado Civil.

ESPACIO GEOGRÁFICO Y FECHA DE REALIZACIÓN: esta encuesta fue realizada en todas las regiones de Colombia a las que se refiere el artículo 45 de la ley 2056 de 2020, entre el 11 y el 22 de febrero de 2026.

TIPO DE ESTUDIO CON ARREGLO A LAS CATEGORÍAS: “encuesta o encuesta por muestreo probabilístico” según las descripciones del artículo 3 de la ley 2494 de 2025.

MARGEN DE ERROR DE DISEÑO Y NIVEL DE CONFIANZA: el margen de error de diseño es de 1,93% con un nivel de confianza de 95%. El margen de error de cada indicador se encuentra en el transcurso del informe y en el anexo que se envía al CNE.

MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: encuestas personales en el hogar del encuestado.

NOMBRE DE LOS PROFESIONALES EN ESTADÍSTICA: en Invamer, el estudio fue desarrollado por un equipo multidisciplinario de diversos procesos que hacen parte de una encuesta, dentro del cual se encuentran los profesionales del área de estadística William Alexander Aguirre Antolinez y Santiago Poveda Grajales, quienes aportaron su experiencia técnica y rigurosidad metodológica al proceso.

CONTRAPRESTACIÓN POR RESPONDER LA ENCUESTA: no hubo contraprestación a ninguno de los encuestados por responder la encuesta.

MÉTODO DE VALIDACIÓN: se revisó el 100% de las encuestas realizadas y se supervisó el 10% de las mismas.

SUBCONTRATACIÓN: no aplica. En Invamer todos los colaboradores son contratados directamente y con empleo formal.

NÚMERO DE ENCUESTADORES: en el estudio participaron 111 encuestadores.

TIPO Y TAMAÑO DE LA MUESTRA: se realizó un muestreo probabilístico por etapas con un tamaño de muestra de 3.800 encuestas en 147 municipios (24 capitales y 123 no capitales), dentro de los cuales se incluyeron los municipios de inclusión forzosa, municipios grandes, medianos y pequeños según la descripción que se encuentra en el artículo 3 de la ley 2494 de 2025.



Consulte aquí la encuesta completa: