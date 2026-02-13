EN VIVO |Siga el debate de precandidatos de la consulta Frente por la Vida en Noticias Caracol

En la recta final hacia las urnas, este viernes 13 de febrero continúa la disputa preelectoral en los estudios de Noticias Caracol. En el marco de los encuentros programados con los diversos aspirantes que compiten por la Presidencia de la República para el periodo 2026, se desarrollará una jornada clave protagonizada por los integrantes del bloque de consulta denominado Frente por la Vida. Tal como se ha hecho durante toda la semana, este encuentro de Noticias Caracol busca ser el puente entre la ciudadanía y quienes buscan llegar a la casa de Nariño, permitiendo que las inquietudes de los votantes sean el eje central de la discusión.



Los protagonistas de este debate

Esta sesión contará con la presencia de las cinco figuras políticas que integran tal consulta y buscan consolidar su liderazgo dentro de esta coalición:



Héctor Pineda Salazar

Edison Lucio Torres

Roy Barreras

Martha Bernal

Daniel Quintero

Durante el debate, cada uno de ellos tendrá la tarea de exponer sus propuestas y detallar las estrategias que implementarían desde el Gobierno nacional para resolver las problemáticas que los colombianos consideran urgentes en la actualidad. El evento se integrará a la programación informativa habitual del canal: iniciará a las 7:00 a.m., durante la primera emisión de Noticias Caracol, y se transmitirá por televisión abierta y en plataformas digitales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Este ejercicio democrático es fundamental para que el electorado acceda a información de primera mano sobre las visiones de país que representan estos aspirantes, facilitando una decisión informada en las próximas citas electorales.

El debate del Frente por la Vida se sitúa en un contexto de alta relevancia política, ya que esta es una de las tres coaliciones que definirán a su candidato único mediante el mecanismo de consultas interpartidistas. Dichas consultas se llevarán a cabo el próximo 8 de marzo, coincidiendo con los comicios para renovar el Congreso de la República (Senado y Cámara de Representantes). Al acudir a las urnas, los ciudadanos se encontrarán con un tarjetón electoral que, además de las listas legislativas, incluirá tres opciones principales de consulta:



Frente por la Vida Consulta de las Soluciones La Gran Consulta por Colombia

Siga el minuto a minuto del debate del Frente por Colombia.

