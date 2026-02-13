La pulla de Daniel Quintero a Roy Barreras por "maquinarias" durante el debate de Frente por la Vida

Este viernes se realizó el último debate de precandidatos de las consultas presidenciales de Noticias Caracol. Los miembros de la Gran Consulta por Colombia y la Consulta por las Soluciones estuvieron en días pasados, hoy fue el turno es para los miembros de la consulta del Frente por la Vida. Daniel Quintero le mandó pullas a Roy Barreras y aseguró que lo tienen que hacer en la consulta es "enfrentar las maquinarias (...) las de Roy".

Los precandidatos de la consulta del Frente por la Vida son: Roy Barreras, del movimiento Solo con Roy ganamos todos; Martha Viviana Bernal Amaya, avalada por el partido La Fuerza; Héctor Elías Pineda Salazar, también avalado por el partido La Fuerza; Daniel Quintero Calle, avalado por el partido Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO); y Edison Lucio Torres Moreno, avalado por el Partido del Trabajo de Colombia.



Lo que dijeron los precandidatos sobre las 'maquinarias'

Esta consulta presidencial tenía inicialmente otros precandidatos, como el senador Iván Cepeda del partido Pacto Histórico, pero a quien el Consejo Nacional Electoral (CNE) no le permitió participar. Cepeda decidió ir director a primera vuelta. Camilo Romero se retiró y se adhirió a Cepeda, mientras que Juan Fernando Cristo también se bajó de la consulta y también va directo a primera vuelta. Esta consulta entonces quedó sin las bases petristas y que componen el partido Pacto Histórico.



Roy Barreras aseguró que "los colombianos somos todos, no solamente es la izquierda legítima, pero mucha de ella una izquierda más radical. Yo estoy de acuerdo con el presidente Petro, he conversado con él, ha garantizado la neutralidad en este debate, sabe de nuestra consulta, el nombre de Frente por la Vida lo puso él. Pero 11 millones de colombianos progresistas votamos por Gustavo Petro hace cuatro años. Quienes estamos en el centro, liberales, socialdemócratas, independientes, acudimos a ese llamado y solamente 1.500.000 eligieron de manera válida, legítima al candidato de la izquierda, mi compañero en el Senado, Iván Cepeda. Yo convoco a los otros 9 millones y medio de colombianos que quieren el cambio y no solo a ellos, a la mayoría de los colombianos que hoy saben que Colombia no está condenada a los extremismos, a la división, a la fractura y saben que yo puedo unir a Colombia".



Por su parte, el precandidato Pineda dijo que no era cierto que el presidente Petro dijera que no iba a votar en la consulta del Frente por la Vida, a pesar de que el mandatario aseguró el pasado 6 de febrero en su cuenta de X que no la iba a votar. "El presidente es una persona cumplidora de la Constitución (...) El presidente tiene un compromiso firmado con el presidente Trump en Washington de dos cosas. Primera, atacar a la criminalidad en este país y segunda, hacer unas elecciones transparentes. Un mandatario, un jefe de estado que se meta en el tema del debate en la consulta está faltando a la Constitución y está deshonrando el compromiso que adquirió con los Estados Unidos".

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero aseguró que a él también lo trataron de excluir de la consulta. "Al presidente de la República le sacaron al candidato de su partido, que es el Pacto Histórico. Debería estar acá, debería haber un puesto más que fuera el de los dos que nos sacaron después de una batalla de más de cuatro meses. Alguien me dice por ahí que yo parezco Lázaro, que resucité en el último minuto, pero la verdad es que eso demuestra que este país necesita un reseteo institucional, un reseteo político. No puede ser que a 6 horas de las elecciones saquen un candidato, entren a otro candidato que en casos muy evidentes donde debimos haber podido participar desde el primer día, nos bloquearon".

Quintero también mandó una crítica a su compañero en la consulta Roy Barreras. "Nos escribimos con Iván, con Camilo, con muchos para poder transformar este país, porque este cambio tiene que continuar. Le digo a los colombianos, acompáñenme porque lo que está claro, porque vamos a enfrentar maquinarias, las maquinarias de Roy , esas sí van a salir a votar. Si ustedes me dejan solo, pues nos gana Roy. Por eso tenemos que salir a votar", dijo el precandidato.

Roy, por su parte, no respondió al señalamiento de Quintero, pues ya había tenido su turno para hablar en ese tramo del debate.

A su turno, la precandidata Bernal dijo ser una de las personas más damnificadas en lo que ha pasado con la consulta del Frente por la Vida, ya que ella viene de recoger firmas para participar de la elección. "No fue posible recolectarlas por la falta de recursos y por la falta de maquinaria. Cuando entré a la consulta fui vetada en un momento dado y ahorita estoy participando acá, pero igual invito a las bases progresistas, invito también a todos los colombianos y colombianas, sean de derecha, sean de izquierda, a que aquí hay una mujer del pueblo, que aquí hay una mujer que quiere construir y tiene una visión de país diferente".

Por último, Torres aseguró que "sería un grave error histórico que el Pacto no vote la consulta". El precandidato considera que desde su consulta se estaría dándole una ventaja a la Gran Consulta por Colombia o como él la calificó, "la consulta uribista". "Sería una conducta antidemocrática y antipolítica el no participar y votar la consulta del Frente por la Vida (...) Invito a mi querido amigo, compañero Gustavo Petro, con quien me debatí en el año 2009 para la presidencia de esa época y con Carlos Gaviria, a que recapacite, reflexione que vote la consulta o si no la consulta uribista nos va a tomar ventaja y posiblemente ganen la presidencia".