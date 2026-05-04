¿Cuántos votos necesita un candidato para ganar en primera vuelta, según el censo electoral?

Con el comienzo de mayo llega también la cuenta regresiva para que Colombia decida en las elecciones electorales. El 31 es la fecha en la que los ciudadanos definirán si el país elige presidente en primera vuelta o si, por el contrario, los dos candidatos más votados deberán enfrentarse en una segunda ronda.



De acuerdo con el más reciente censo de la Registraduría Nacional, 41.421.973 ciudadanos están habilitados para votar: 40.007.312 en Colombia y 1.414.661 en el exterior. Ante este panorama, le contamos cuáles son los requisitos que se deben cumplir para que un candidato sea elegido presidente en la primera vuelta.

¿Qué necesita un candidato para ganar en primera vuelta?

La legislación electoral colombiana establece una condición clara y única. De acuerdo con la norma, para que un aspirante sea elegido presidente en primera vuelta debe obtener “el 50% de los votos válidos más uno”. Este requisito es determinante, ya que define si el proceso se resuelve en una sola jornada o si se extiende a una segunda vuelta.

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El concepto de votos válidos es fundamental en este cálculo. Tal como se explicó en más reciente análisis del proceso electoral de Noticias Caracol, el 50 + 1 corresponde única y exclusivamente a los votos válidamente depositados validos. Esto incluye tanto los votos por los candidatos como el voto en blanco y se considera en la base sobre la cual se calcula la mayoría.

La cifra necesaria para ganar en primera vuelta durante las elecciones de presidente y vicepresidente en este 2026 sería de 20.710.988 votos, teniendo en cuenta el censo electoral.



Sin embargo, es importante recordar que en este país la mayoría absoluta no se calcula sobre el censo total de ciudadanos aptos para votar, sino únicamente sobre los votos válidos depositados el día de la elección (votos por candidatos + votos en blanco). Por lo tanto, si la participación es menor al 100%, la cifra necesaria para ganar también será menor.



¿Qué pasa si no se alcanza ese umbral?

El sistema electoral colombiano, establecido desde la Constitución de 1991, contempla la segunda vuelta como mecanismo para garantizar mayor legitimidad. Esto ocurre siempre y cuando ninguno de los aspirantes logre el 50% más uno de los votos válidos.



En ese escenario, los dos candidatos con mayor votación pasan a una nueva elección, que en el calendario electoral de la Registraduría Nacional está marcado para el 21 de junio de 2026. Este modelo busca que el presidente electo represente a una mayoría más amplia de la ciudadanía y no solo a una mayoría simple.

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Durante esta primera vuelta, según estimaciones, se espera una participación cercana a los 24 o 25 millones de votantes. Bajo ese panorama, un candidato necesitaría “aglomerar aproximadamente entre 13 y 14 millones de votos” para alcanzar la victoria en primera vuelta.

A pocas semanas de las elecciones, los analistas coinciden en que es difícil que un candidato alcance el umbral necesario. Las encuestas actuales muestran una distribución del voto que no permitiría superar el 50 % requerido, lo que hace prever una segunda vuelta.

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De acuerdo con las cifras citadas por Noticias Caracol, la intención de voto estaría de la siguiente manera:



Candidato Porcentaje de Intención de Voto Iván Cepeda 37.2% Abelardo de la Espriella 20.4% Paloma Valencia 15.6% Sergio Fajardo 2.7% Claudia López 1.5%

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co