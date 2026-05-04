MET Gala 2026: a qué hora empieza, temática y dónde se puede ver en Colombia

Este lunes 4 de mayo se realiza la MET Gala 2026, uno de los eventos culturales más vistos del año. Como ocurre cada primer lunes de mayo, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York abre sus escaleras para recibir a figuras del cine, la música, la moda y el deporte. La noche marca el inicio de la nueva exposición del Costume Institute y, aunque el evento como tal es privado, la llegada por la alfombra roja se transmite en vivo a todo el mundo.



¿Cuál es la temática para la MET Gala 2026?

La temática de este año lleva por nombre Costume Art. A diferencia de otras ediciones que incluyeron títulos largos o referencias históricas específicas, en 2026 el enfoque está en la idea del vestuario como forma de arte. La exposición busca mostrar cómo la ropa ha estado presente en disciplinas como la pintura, la escultura y la arquitectura a lo largo del tiempo. El eje central es el cuerpo vestido como medio de expresión cultural y visual, sin separar moda y arte como campos distintos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El código de vestuario de la MET Gala está ligado a esa misma idea y se resume en una consigna clara: la moda entendida como arte. Cada invitado interpreta esta línea desde su propio enfoque, lo que suele reflejarse en referencias visuales, estructuras, materiales y formas que se alejan del uso cotidiano de la ropa. No existe una regla única ni una guía cerrada para cumplir con el tema, lo que deja margen para propuestas muy distintas entre sí, todas vinculadas al concepto general de la exposición.



Cómo ver la MET Gala desde Colombia

La Gala del MET 2026 se lleva a cabo este lunes 4 de mayo en Nueva York. La alfombra roja comienza oficialmente a las 6:00 p. m. hora local. Para Colombia, la transmisión en vivo arranca a las 5:00 p. m., debido a la diferencia horaria con la costa este de Estados Unidos. Desde ese momento se puede ver la llegada de los invitados, entrevistas breves y los primeros recorridos frente a las cámaras.

En Colombia, la MET Gala se puede seguir sin costo a través de plataformas digitales. Vogue es el medio encargado de la transmisión oficial y emite la alfombra roja en vivo por su canal de YouTube y otras redes sociales. Además, el canal E! realiza su propia cobertura con comentarios y entrevistas, accesible por televisión por cable y servicios de streaming que incluyan esa señal. El evento dentro del museo no se transmite, debido a la política de no grabación que mantiene la organización.



Publicidad

La conducción de la transmisión oficial de la MET Gala 2026 está a cargo de Ashley Graham, La La Anthony y Cara Delevingne, con Emma Chamberlain realizando entrevistas en la alfombra roja. En cuanto a la organización del evento, la gala cuenta este año con la participación de Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams como coanfitrionas, junto a Anna Wintour, quien mantiene la dirección general del evento y del Costume Institute.

Los patrocinadores de esta edición, que se celebrará el 4 de mayo, son Jeff Bezos y su esposa, Lauren Sánchez, a quienes se acusa de impulsar al ICE o de "explotación laboral" en Amazon. Bezos, fundador de Amazon reconvertido en empresario de viajes espaciales, y su nueva esposa serán los inusuales patrocinadores de la fiesta, que recauda fondos de otras celebridades para el Instituto de Moda del Museo de Arte Metropolitano (Met).

Publicidad

No es extraño que el evento tenga patrocinadores, pero sí a título personal. En el pasado ponían dinero las marcas de moda de lujo, en la última década se sumaron tecnológicas como Apple, Instagram y TikTok, y ahora lo hace uno de los hombres más ricos del mundo. La contribución de Bezos a la Met Gala no se conoce, pero seguro que apenas hace mella en su fortuna de más de 200.000 millones de dólares y es bien recibida por la organización del evento, que afronta altos costes y en 2025 recaudó un récord de 31 millones de dólares.

EFE

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL